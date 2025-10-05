Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko zrušilo koncert Robbieho Williamsa naplánovaný na 7. októbra

Britský popový spevák Robbie Williams. Foto: TASR- Michal Svítok

Organizátor koncertu oznámil, že jeho zrušenie je „v súlade s rozhodnutím úradu guvernéra Istanbulu“.

Autor TASR
Ankara 5. októbra (TASR) - Turecké orgány zrušili koncert britského speváka Robbieho Williamsa z dôvodu bezpečnostných obáv. Koncert v Istanbule sa mal konať 7. októbra, a teda na druhé výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Na zrušenie tohto koncertu vyzývali mimovládne organizácie aj ľudia na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Veľmi ma mrzí, že nebudem môcť budúci týždeň vystúpiť v Istanbule,“ napísal spevák na sociálnej sieti Instagram, kde tiež uviedol, že miestne úrady koncert zrušili pre bezpečnostné obavy.

Organizátor koncertu oznámil, že jeho zrušenie je „v súlade s rozhodnutím úradu guvernéra Istanbulu“. Zdroj z tohto úradu pre AFP potvrdil, že išlo o bezpečnostné obavy, ale neuviedol podrobnosti.

Propalestínske mimovládne organizácie a používatelia sociálnych sietí vyzývali na zrušenie koncertu a 51-ročného speváka označili za „sionistu“.

Williams mal v rokoch 2015 a 2023 koncerty v Izraeli, a to napriek výzvam propalestínskych skupín, aby bojkotoval tento štát. Turecko je ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy.

Tureckí predstavitelia v septembri zrušili koncert francúzskeho speváka Enrica Maciasa v Istanbule. K tomuto kroku došlo po výzvach na protest proti proizraelským postojom tohto speváka.
