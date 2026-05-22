Turecko zrušilo licenciu univerzite, ktorú prevzal pod správu štát
Autor TASR
Istanbul 22. mája (TASR) - Turecko odobralo univerzite Istanbul Bilgi prevádzkovú licenciu, čím ju fakticky prinútilo ukončiť činnosť. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného v piatok v Úradnom vestníku Turecka, ktoré podpísal prezident Recep Tayyip Erdogan. Túto univerzitu minulý rok prevzal pod správu štát v rámci trestného vyšetrovanie, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a denníka Türkiye Today.
V prezidentskom dekréte sa uvádza, že univerzite odobrali licenciu preto, lebo nadácia, ktorá ju založila, bola zverená pod nútenú správu.
Univerzitu založili v roku 1996 a je jednou z najstarších súkromných univerzít v Turecku založených nadáciou. V roku 2019 ju kúpil Can Holding - jeden z najväčších súkromných konglomerátov v krajine.
Turecko však minulý rok zabavilo spoločnosti Can Holdingu v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí, daňových únikov a organizovaného zločinu.
Univerzitu Istanbul Bilgi navštevuje približne 22.000 študentov, pričom v roku 2025 sa na ňu zapísalo okolo 3400 študentov. Podľa správ tureckých médií budú študenti pokračovať v štúdiu na Univerzite výtvarných umení Mimara Sinana, ktorá je garantujúcou školou Istanbul Bilgi. Reuters v tejto súvislosti pripomenul, že všetky nadačné univerzity musia mať garantujúcu školu, ktorou je štátna univerzita.
