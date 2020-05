Turecko ukončilo vývozné obmedzenia na niektoré zdravotnícke vybavenie

Istanbul 2. mája (TASR) - Turecko zrušilo obchodné obmedzenia uvalené v dôsledku pandémie nového koronavírusu na vývoz niektorých zdravotníckych pomôcok do západných krajín, kde ich je nedostatok. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Ministerstvo obchodu podľa vyhlášky uverejnenej v úradnom vestníku zrušilo obmedzenia predaja respirátorov, intubačných kanýl a dezinfekčných prostriedkov, ako sú etanol či peroxid vodíka.



Doteraz boli dodávky takýchto tovarov buď zakázané, alebo museli získať povolenie tureckej vlády, ktorá ich udeľovala veľmi málo.



"Tieto obmedzenia boli zavedené dočasne v reakcii na pandémiu. Rozhodnutie povoliť ich vývoz je reakciou na klesajúce potreby Turecka ... z dôvodu našej rastúcej schopnosti spomaliť šírenie koronavírusu a nášho záväzku pomáhať krajinám v núdzi," cituje AFP nemenovaného, vysoko postaveného tureckého predstaviteľa.



Turecko dodalo od prepuknutia pandémie prostriedky osobnej ochrany a lekárske vybavenie do viac ako 50 krajín vrátane Španielska, Talianska, Veľkej Británie a USA. Vojenské lietadlo naložené zdravotníckym materiálom poslala Ankara v sobotu aj do Somálska.



Turecko doteraz zaznamenalo 3336 úmrtí ochorenie COVID-19 a 124.375 osôb malo pozitívne výsledky testov na koronavírus SARS CoV-2.