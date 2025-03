Turecko zváži vyslanie jednotiek na Ukrajinu v rámci mierovej misie

Ankara 6. marca (TASR) - Turecko by v prípade potreby zvážilo nasadenie svojich vojenských jednotiek na Ukrajinu pokiaľ by boli súčasťou väčšej mierovej misie. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z ministerstva obrany, píše TASR.



"Otázka účasti na prípadnej mierovej misii bude posúdená so všetkými príslušnými stranami, ak sa bude považovať za nevyhnutnú pre nastolenie regionálnej stability a mieru," uviedol zdroj.



Ochotu vyslať na Ukrajinu vojakov pre zachovanie budúceho prímeria už vyjadrili Británia a Francúzsko, pričom neuviedli, akú úlohu by títo vojaci presne zohrávali.



Turecko je členom NATO a od ruskej invázie na Ukrajinu pred tromi rokmi sa snaží udržiavať dobré vzťahy s oboma čiernomorskými susedmi, dvakrát tiež hostilo ich priame rozhovory zamerané na ukončenie vojny. Kľúčovú rolu zohralo aj pri rokovaniach o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno svoju krajinu navrhol ako "ideálneho hostiteľa pre budúce rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a USA" a argumentoval, že Turecko je oboma stranami vnímané ako "spoľahlivý sprostredkovateľ".