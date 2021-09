Turecko zvažuje ponuku Talibanu na spoluprácu pri obnove letiska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ankara 2. septembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vo štvrtok uviedol, že jeho krajina "" návrhy afganského radikálneho hnutia Taliban a viacerých krajín týkajúce sa bezpečnej prevádzky letiska v Kábule.K jeho vyjadreniu prišlo niekoľko hodín po tom, čo Katar uviedol, že spolupracuje s Talibanom na opätovnom otvorení letiska v afganskom hlavnom meste, informovala agentúra AFP.Do rokovaní sa zapojilo aj Turecko, ktoré vyjadrilo znepokojenie nad tým, kto po stiahnutí amerických jednotiek zaistí bezpečnosť jeho pracovníkov v Kábule." povedal Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii so svojou holandskou rezortnou kolegyňou Sigrid Kaagovou.Katar a Turecko sú blízkymi regionálnymi spojencami, ktorí sa v posledných týždňoch ujali vedenia pri priamych rozhovoroch medzinárodného spoločenstva s Talibanom.Turecko o zabezpečení kábulského letiska pôvodne rokovalo s Washingtonom a Talibanom. Ankara však stiahla celý svoj kontingent viac ako 500 vojakov, keď sa v auguste bojovníci Talibanu blížili ku Kábulu.Turecko odvtedy uvádza, že je pripravené poskytovať profesionálne a technické služby, ako je napríklad manipulácia s batožinou, v snahe obnoviť civilné lety.Taliban však ponuku Ankary ponechať tureckým vojakom zaistenie bezpečnosti letiska oficiálne odmietol.povedal Čavušoglu s tým, hnutie by to malo zabezpečiť spôsobom, ktorý si získa dôveru medzinárodného spoločenstva.Dodal, že Turecko sa nebráni ani myšlienke, že by bezpečnosť kábulského letiska zaistili súkromné spoločnosti.