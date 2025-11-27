< sekcia Zahraničie
Turecko:Libanonsko-cyperská dohoda o demarkácii hraníc je neprijateľná
Cyprus bol rozdelený počas tureckej invázie v roku 1974 v nadväznosti na tamojší prevrat.
Autor TASR
Ankara 27. novembra (TASR) - Dohoda o demarkácii spoločnej námornej hranice medzi Cyprom a Libanonom podľa Turecka porušuje práva cyperských Turkov a je preto neakceptovateľná. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.
„Nie je možné, aby sme akceptovali akúkoľvek dohodu, v ktorej sú ignorované práva Severocyperskej tureckej republiky (TRNC),“ uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo obrany. „Domnievame sa, že táto dohoda, ktorá ignoruje práva TRNC, je tiež v rozpore so záujmami libanonských občanov, a oznamujeme našim libanonským partnerom, že sme pripravení spolupracovať v námorných otázkach,“ dodal rezort.
Libanon a Cyprus v stredu podpísali dlho očakávanú dohodu o demarkácii spoločnej námornej hranice, ktorá podľa agentúry Reuters otvára nové možnosti pre prieskum tamojších podmorských ložísk zemného plynu a pre energetickú spoluprácu medzi oboma krajinami.
Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva práve Severocyperskú tureckú republiku. Ankara v minulosti opakovane kritizovala údajné porušovanie práv cyperských Turkov.
Hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že dohoda medzi Cyprom a Libanonom je len ďalším príkladom ignorovania práv cyperských Turkov. Dodal, že cyperská vláda nie je na ostrove jediným zástupcom tamojších občanov, a preto nemá právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa celého ostrova.
„Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, konkrétne krajiny tohto regiónu, aby nepodporovali tieto jednostranné kroky cyperskej administratívy a nestali sa nástrojmi v snahe uzurpovať legitímne práva a záujmy cyperských Turkov, ktorí sú suverénnymi a rovnocennými prvkami ostrova,“ uviedol hovorca na sociálnej sieti X.
Cyprus bol rozdelený počas tureckej invázie v roku 1974 v nadväznosti na tamojší prevrat. Posledné kolo mierových rozhovorov medzi oboma stranami na Cypre zlyhalo v roku 2017.
