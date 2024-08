Tureckom podporované úrady v Sýrií zadržali novinára agentúry AFP

Damask 27. augusta (TASR) - Sýrsky novinár pracujúci pre viacero médií vrátane agentúry AFP bol zadržaný v oblasti na severe Sýrie, ktorú kontrolujú Tureckom podporované povstalecké frakcie. Uviedlo to v utorok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Dôvody zadržania novinára miestnymi bezpečnostnými zložkami nie sú známe, informovalo SOHR.



Manželka zadržaného, ktorá je tiež novinárka, pre agentúru AFP povedala, že obaja boli zadržaní v pondelok v meste Al-Báb neďaleko hraníc s Tureckom, kde žijú, pri návrate z natáčania reportáže.



Dodala, že bezpečnostné zložky ju krátko po zadržaní prepustili, no jej manžel zostal vo väzbe. Podľa vlastných slov nepozná dôvod jeho zadržania ani miesto, kde sa nachádza.



Novinárova manželka priblížila, že bezpečnostné zložky im zahabali telefóny a počas prehliadky ich domu aj novinárov počítač a kamery.



SOHR so sídlom v Británii uviedlo, že novinára zadržala "turecká spravodajská služba a (miestna) vojenská polícia". Podľa jej informácií muža zbili.



Zadržaný novinár pracuje pre agentúru AFP od roku 2019, spravodajsky pokrýval občiansku vojnu v Sýrii i silné zemetrasenie, ktoré si vlani vo februári vyžiadalo v Turecku a Sýrii viac ako 59.000 obetí. Pracoval aj pre tureckú tlačovú agentúru Anadolu a a sýrske médiá.



"Vyzývame úrady v severnej Sýrii, aby okamžite prepustili nášho spravodajcu a umožnili mu slobodne sa vrátiť do práce," uviedla globálna šéfredaktorka agentúry AFP Sophie Huetová.