Turecko:Švédsko nenapĺňa svoj sľub týkajúci sa dohody o vstupe do NATO

Istanbul 18. augusta (TASR) - Tým, že Švédsko vydalo Turecku muža obvineného z podvodu, nenaplnila táto škandinávska krajina svoj sľub, ktorý bola dala Turecku v súvislosti s dohodou umožňujúcou Štokholmu vstup do NATO. Vyhlásil to vo štvrtok turecký minister spravodlivosti Bekir Bozdag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Turecko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie, sa vyhráža, že zmarí snahy Švédska a Fínska o vstup do Aliancie, ak mu nevydajú desiatky osôb, ktoré Ankara obviňuje z terorizmu. Na schválenie vstupu Fínska a Švédska do NATO je totiž potrebný súhlas všetkých jej 30 členov.



Švédsko a Fínsko preto v júni uzavreli s Tureckom nezáväznú dohodu, ktorá tieto dve severské krajiny zaväzuje "dôkladne" preskúmať žiadosti Ankary o vydanie ľudí podozrivých z pokusu o prevrat v Turecku z roku 2016 a kurdských militantov.



Švédska vláda už začiatkom augusta avizovala, že do Turecka vydá Okana Kaleho, muža odsúdeného za podvody s kreditnými kartami. Bozdag však uviedol, že Švédsko musí urobiť viac, ak si chce získať dôveru Turecka.



"Ak si myslia, že vydávaním obyčajných kriminálnikov do Turecka nás prinútia uveriť, že naplnili svoje sľuby, tak sa mýlia," uviedol Bozdag v rámci prvej reakcie tureckej vlády na rozhodnutie o vydaní Kaleho.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan taktiež prednedávnom varoval Švédsko a Fínsko, že ich žiadosti o vstup do Aliancie neposunie parlamentu na ratifikáciu, ak tieto krajiny nesplnia v plnom rozsahu požiadavky Ankary týkajúce sa extradícií. Podľa Erdogana sľúbilo Švédsko v júli, že do Turecka vydá "73 teroristov".



Turecké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v júni formálne požiadalo o vydanie 21 podozrivých osôb zo Švédska a 12 z Fínska. Prvé oficiálne konzultácie Švédska a Fínska s Tureckom týkajúce sa tohto sporu sa uskutočnia 26. augusta, píše AFP.