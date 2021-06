Turecku hrozí začatie disciplinárneho konania pre kauzu aktivistu

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 17. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Štrasburg 10. júna (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy vo štvrtok po prvý raz pohrozil začatím disciplinárneho konania proti Turecku pre nevykonanie súdneho príkazu na prepustenie filantropa Osmana Kavalu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Kavala je obvinený, že v roku 2013 spolu s ďalšími ľuďmi v Turecku organizoval a financoval masové protivládne protesty. Ako pripomenula agentúra AP, Kavala je vo väzení už viac než tri roky – a to napriek tomu, že nebol odsúdený za nijaký trestný čin. V máji mu súd v Istanbule opäť predĺžil väzobné stíhanie. Kavala pred týmto súdom vyhlásil, že vo väzení je napriek absencii dôkazov a v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý konštatoval porušenie jeho práv.Výbor ministrov RE – zodpovedný za dohľad nad vykonávaním rozsudkov ESĽP – vo svojom vyhlásení uviedol, že" Kavalu je "" záväzkov Turecka podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a neprijateľným v štáte, kde má platiť vláda zákona.Ministri dodali, že implementáciu rozsudku ESĽP zabezpečia "".Výsledkom konania o porušení právnych predpisov môže byť pozastavenie hlasovacích práv a členstva v Rade Európy, ku ktorej sa Turecko pripojilo v roku 1950, informovala organizácia Human Rights Watch.Kavala je obvinený, že v roku 2013 spolu s ďalšími ľuďmi v Turecku organizoval a financoval masové protivládne protesty. Ako pripomenula agentúra AP, Kavala je vo väzení už viac ako tri roky – a to napriek tomu, že nebol odsúdený za žiadny trestný čin.Kavalu a osem obžalovaných zbavili obvinení ešte vo februári 2020, avšak odvolací súd začiatkom tohto roku tento verdikt zrušil a vo veci koná znova.Protivládne protesty v roku 2013 boli organizované s cieľom postaviť sa proti plánovanému rozšíreniu nákupného centra v areáli malého parku Gezi v centre Istanbulu. Demonštrácie čoskoro prerástli do celoštátneho protestu proti vláde Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý bol v tom čase premiérom.Kavala, ktorý je aj spoluzakladateľom vydavateľstva a je dobre známy v komunite intelektuálov nielen v Turecku, ale aj v zahraničí, je v súvislosti s týmito protestmi podľa tureckých úradov podozrivý z "".Je známy svojou podporou umenia a financovaním projektov na podporu kultúrnej rozmanitosti a práv menšín – okrem iného aj v podobe nadácie Anadolu Kültür na podporu a ochranu tureckého kultúrneho dedičstva, ale aj kultúr iných národov, ktoré v Turecku žijú: Arménov, Grékov či Kurdov.Erdogan, ktorý sa stal medzičasom prezidentom, Kavalu obvinil, že je nástrojom amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa. Erdogan o ňom tiež tvrdí, že organizoval povstania v mnohých krajinách.