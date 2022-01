Tureckú novinárku zatkli pre urážku Erdogana

Istanbul 22. januára (TASR) - Známu tureckú novinárku Sedef Kabašovú zatkli v sobotu v Istanbule po tom, ako súd nariadil jej vzatie do väzby pre "urážku prezidenta" Recepa Tayyipa Erdogana.



Agentúru DPA o tom informoval právny zástupca tejto 52-ročnej novinárky, ktorú zadržali v jednom z istanbulských hotelov a previezli najskôr do budovy súdu a následne do väznice v mestskej štvrti Bakirköy.



Právnik Ugur Poyraz avizoval, že voči "nezákonnému" súdnemu rozhodnutiu podá odvolanie. "Dúfame, že sa Turecko čoskoro vráti k právnemu štátu," vyhlásil.



Hlavný istanbulský prokurátor začal Kabašovú vyšetrovať pre podozrenie z urážky prezidenta republiky, čo je v Turecku trestný čin s trestnou sadzbou až päť rokov a osem mesiacov väzenia, píše DPA.



Kabašová vystúpila v piatok v programe istanbulskej lokálnej televízie Tele 1, v ktorom kritizovala vládu za represie voči kritikom režimu a za polarizáciu tureckej spoločnosti. Neskôr na Twitteri bez ďalšieho komentára napísala vetu, ktorú uviedla ako severokaukazské príslovie: "Keď sa vôl objaví v paláci, nestane sa kráľom. Ale palác sa zmení na stodolu".



Turecký úrad pre dozor nad médiami následne oznámil, že začal vyšetrovanie voči stanici Tele 1 pre jej "neprijateľné výroky namierené voči nášmu prezidentovi". Členovia tureckej vlády a prezidentskej kancelárie v tejto súvislosti označili novinárku Kabašovú za "nemorálnu" a "nezodpovednú" osobu.



Sedef Kabašovú nakrátko zadržali už roku 2014, keď kritizovala prokuratúru za ukončenie vyšetrovania podozrení z korupčných praktík, do ktorých mal byť zapletený aj Erdogan.



V rokoch 2014-2020 riešili turecké súdy viac než 35.000 prípadov údajnej urážky prezidenta, uviedol v sobotu na Twitteri opozičný poslanec Muhattem Erkek s odvolaním sa na oficiálne údaje. Podľa agentúry DPA sa obvinenie z tohto trestného činu často využíva voči Erdoganovým kritikom.