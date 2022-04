Ankara 6. apríla (TASR) - Turecko presťahovalo svoje veľvyslanectvo na Ukrajine späť do Kyjeva po tom, ako ho minulý mesiac z bezpečnostných dôvodov evakuovalo. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v stredu.



Postup ruských jednotiek v okolí Kyjeva prinútil Turecko minulý mesiac presunúť svoje veľvyslanectvo z ukrajinskej metropoly do mesta Černovice v blízkosti rumunských hraníc.



"Na dočasné obdobie sme presunuli naše aktivity do mesta Černovice, ktoré sa stalo našim logistickým centrom. Dnes sme sa však vrátili do Kyjeva, nášho domova," uviedlo turecké veľvyslanectvo v utorok večer na sociálnej sieti Twitter.



Ukrajina v sobotu oznámila, že ruské sily sa rýchlo sťahujú z oblastí na severe krajiny v okolí ukrajinskej metropoly a mesta Černihiv.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie opustilo Ukrajinu už takmer 4,25 milióna ľudí, pričom sa predpokladá, že ďalších vyše sedem miliónov ľudí je vnútorne vysídlených v rámci územia Ukrajiny, uviedla v utorok Organizácia Spojených národov.