Tureckú speváčku Gülšen prepustili do domáceho väzenia

Istanbul 30. augusta (TASR) - Istanbulský súd nariadil v pondelok prepustenie popovej speváčky Gülšen do domáceho väzenia. Stalo sa tak po tom, čo jej zadržanie za vtipkovanie na koncerte vyvolalo pobúrenie verejnosti i predstaviteľov tureckej opozície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Jednu z najpopulárnejších tureckých speváčok zadržali vo štvrtok pre obvinenia z "podnecovania nenávisti", ktorého sa mala dopustiť vyjadreniami o náboženských školách na koncerte v apríli. Jej právnik Emek Emre sa okamžite po zadržaní svojej klietky odvolal.



Súd následne v pondelok rozhodol, že Gülšen môže byť v domácom väzení až do začiatku súdneho procesu. V prípade uznania za vinnú jej hrozí až trojročné väzenie.



"S rozhodnutím sme veľmi spokojní," uviedol Emre. Zároveň však dodal, že umiestenie jeho klientky do domáceho väzenia nie je v súlade so zákonom.



Zdržanie Gülšen, celým menom Gülšen Bayraktarovej-Čolakogluovej, súvisí a jej vyjadreniami na adresu škôl imáma Hatipa, ktoré sa špecializujú na náboženskú výchovu v kombinácii s modernými osnovami. Takúto školu navštevoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Speváčka v predmetnom vyjadrení na pódiu žartovne hovorila o svojom gitaristovi, že za jeho "zvrátenosť" môže práve absolvovanie spomínanej školy. Videozáznam zachytávajúci toto vyjadrenie sa po opätovnom zverejnení provládnym denníkom stal virálnym, pričom vyvolal pobúrenie medzi poprednými členmi vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) vedenej Erdoganom.



Krátko po zverejnení videa bola Gülšen zatknutá. Ešte predtým sa však za incident ospravedlnila na sociálnych sieťach, kde uviedla, že si len zavtipkovala o svojom dlhoročnom kolegovi.



Podľa agentúry DPA je táto populárna turecká speváčka v nemilosti náboženských skupín aj pre oblečenie, ktoré nosí počas svojich vystúpení, i pre verejnú podporu LGBTQ komunity.



Väčšina škôl imáma Hatipa bola zatvorená po zosadení islamisticky orientovanej vlády armádou v roku 1997. Ich počet začal rásť, keď sa v roku 2002 dostala k moci Erdoganova AKP.



Turecko je prevažne moslimský, no oficiálne sekulárny štát. Erdogan často hovorí, že jeho cieľom je vychovať "pobožné generácie". To vytvára napätie s liberálnejšími Turkami, ktorí sa obávajú, že Erdoganova vláda podkopáva sekulárne základy republiky, konštatuje AFP.