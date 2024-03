Turecký Červený polmesiac posiela do Gazy najväčšiu zásielku pomoci

Ankara 7. marca (TASR) - Turecký Červený polmesiac posiela do Pásma Gazy cez Egypt svoju doteraz najväčšiu zásielku humanitárnej pomoci. Loď s približne 3000 tonami potravín, liekov a vybavenia odpláva vo štvrtok do egyptského prístavu Aríš, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Turecko, ktoré tvrdo kritizuje Izrael za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy a podporilo opatrenia na jeho súdenie za genocídu na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD), opakovane vyzýva na prímerie. Varuje tiež pred následkami, ak sa pokoj nepodarí dosiahnuť do moslimského posvätného mesiaca ramadán, ktorý sa začína v nedeľu.



"Táto pomoc, ktorá bude doručená do Pásma Gazy s podporou a spoluprácou Egyptského Červeného polmesiaca, zachová nádeje Palestínčanov v predvečer ramadánu," uviedol na sociálnej sieti X turecký veľvyslanec v Káhire Salih Mutlu Sen.



Šéfka Tureckého Červeného kríža Fatma Mericová Yilmazová povedala, že loď podnikne dve cesty do Egypta, aby doručila pomoc, ktorá bola z veľkej časti získaná z darov.



Zásielka sa potom v približne 200 nákladných vozidlách prepraví do pohraničného mesta Rafah v Pásme Gazy, kde sa uchýlil viac ako milión ľudí. Pomoc zahŕňa múku, hygienické potreby, hotové jedlá, sanitky a prenosné kuchyne.



"Máme vyzbieranej pomoci takmer toľko, že by sme mohli naplniť aj druhú loď," povedala Mericová Yilmazová. "Keď sa loď vráti, opäť ju naplníme a loď potom opäť vyrazí okolo 26. marca (v polovici ramadánu)," dodala. Turecko už poslalo do Egypta tisíce ton pomoci, ktorá sa má doručiť do Pásma Gazy.



Na rozdiel od svojich západných spojencov a niektorých krajín Perzského zálivu Turecko, ktoré je členom NATO, nepovažuje palestínsku radikálnu skupinu Hamas, ktorá ovláda Pásmo Gazy, za teroristickú organizáciu. Práve útok militantov Hamasu na južný Izrael vlani 7. októbra podnietil súčasnú izraelskú vojenskú ofenzívu, ktorá trvá už piaty mesiac.



Humanitárna situácia v Pásme Gazy je najhoršia na severe tejto enklávy, ktorý je mimo dosahu humanitárnych organizácií a spravodajských kamier. Celé územie je odrezané od prísunu potravín, pričom už aj tak obmedzené dodávky pomoci do zvyšku Pásma Gazy sa za uplynulý mesiac zmenšili na takmer minimum.



Minulý týždeň začali Spojené štáty, Holandsko, Francúzsko a ďalšie krajiny zhadzovať pomoc do Pásma Gazy letecky. Turecko zatiaľ neprejavilo ochotu pripojiť sa k leteckým výsadkom. Predstaviteľ tureckého ministerstva obrany vo štvrtok povedal, že Ankara bude v úsilí o leteckú pomoc pre Pásmo Gazy pokračovať cez Egypt a Jordánsko v súlade s potrebami a požiadavkami.