Filantrop a aktivista Kavala zostáva vo väzení, rozhodol súd

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Istanbul 17. januára (TASR) - Turecký súd v pondelok rozhodol, že popredný turecký aktivista za ľudské práva a filantrop Osman Kavala zostane vo väzení napriek tomu, že vo väzbe čaká na súdny proces už vyše štyri roky. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Súdne pojednávanie sa konalo v období, keď sa už blíži konečný termín Rady Európy, ktorého nedodržanie môže viesť ku konaniu proti Turecku pre porušenie práva. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2019 rozhodol, že Kavalove práva boli porušené, a nariadil jeho prepustenie. Turecko to však opakovane odmietlo urobiť.Kavala, ktorý je zadržiavaný vo väznici Silivri na okraji Istanbulu, sa na pondelkovom pojednávaní nezúčastnil v súlade so svojím októbrovým vyhlásením - v ňom oznámil, že už nebude prítomný na súdnych pojednávaniach cez videomost, lebo podľa jeho presvedčenia súd neumožní spravodlivý proces.Kavala (64) je obvinený z financovania celoštátnych protivládnych protestov v roku 2013, z pokusu zvrhnúť vládu spoluorganizovaním neúspešného prevratu o tri roky neskôr a zo špionáže. Tieto obvinenia, ktoré sa trestajú doživotným väzením bez možnosti predčasného prepustenia, Kavala odmieta.Kavalov právnik Köksal Bayraktar požadoval prepustenie svojho klienta.povedal Bayraktar.dodal právnik.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otvorene Kavalom pohŕda a obviňuje ho, že jeamerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa. Toho Erdogan obviňuje, že stojí za nepokojmi v mnohých krajinách. Prezident tiež pohrozil, že vyhostí západných vyslancov za zasahovanie do vnútorných záležitostí Turecka.ESĽP v roku 2019 v rozhodnutí uviedol, že väznenie Kavalu má tohto muža aj ďalších obhajcov ľudských práv umlčať a nie je podporené dôkazmi o spáchaní trestného činu.Rada Európy, organizácia 47 štátov na ochranu ľudských práv, Turecku v decembri oznámila, že má v úmysle posunúť prípad na súd, aby stanovil, či Turecko odmieta plniť konečné verdikty, ktoré sú záväzné.Rada vyzvala Turecko, aby Kavalu okamžite prepustilo a bezodkladne ukončilo trestné konania proti nemu. Požiadala Turecko, aby svoje stanovisko predložilo do 19. januára, pred zasadnutím rady naplánovaným na 2. februára.Kavala je zakladateľom neziskovej organizácie Anadolu Kültür, ktorá sa zameriava na kultúrne a umelecké projekty presadzujúce mier a dialóg.Ďalšie pojednávanie na súde sa má konať 21. februára.