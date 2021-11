Turecký filantrop a ľudskoprávny aktivista Kavala zostáva vo väzbe

Istanbul 26. novembra (TASR) - Súd v Turecku v piatok rozhodol, že známy filantrop, podnikateľ a aktivista za občianske práva Osman Kavala zostane počas svojho obnoveného súdneho procesu vo väzbe.



Ako informovala agentúra AFP, na súde boli západní diplomati vrátane zástupcov tých krajín, ktorých vyslancom hrozilo vyhostenie za to, že požadovali Kavalovo prepustenie. Prítomných bolo aj niekoľko opozičných zákonodarcov.



Západné veľvyslanectvá vo svojom – neobvyklom – vyhlásení uviedli, že Kavalovo pokračujúce zadržiavanie "vrhá tieň na tureckú demokraciu a súdny systém".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan následne diplomatov týchto štátov obvinil, že sa snažia Turecko poučovať, a pohrozil im vyhostením.



Kavala je vo väzení už viac ako štyri roky napriek tomu, že nebol odsúdený za žiadny trestný čin. Nateraz voči nemu len vzniesli obvinenie, a to z financovania protivládnych protestov v roku 2013 a zo zapojenia sa do pokusu o prevrat v roku 2016. V prípade dokázania viny by mohol ísť do väzenia na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.



Ďalšie pojednávanie v Kavalovom prípade je naplánované na 17. januára, informovala AFP.



Ľudskoprávne skupiny odsúdili konanie proti Kavalovi ako nespravodlivé a požadovali jeho prepustenie. Európsky súd pre ľudské práva nariadil prepustenie Kavalu na slobodu už v decembri 2019, Turecko však toto rozhodnutie nevykonalo.



Protesty v roku 2013 boli organizované s cieľom postaviť sa proti plánovanému rozšíreniu nákupného centra v areáli malého parku Gezi v centre Istanbulu. Demonštrácie čoskoro prerástli do celoštátneho protestu proti vláde Erdogana, ktorý bol v tom čase premiérom.



Kavala, ktorý je aj spoluzakladateľom vydavateľstva a je dobre známy v komunite intelektuálov nielen v Turecku, ale aj v zahraničí, je v súvislosti s týmito protestmi podľa tureckých úradov podozrivý z "pokusu o narušenie ústavného poriadku".



Je známy svojou podporou umenia a financovaním projektov na podporu kultúrnej rozmanitosti a práv menšín – okrem iného aj v podobe nadácie Anadolu Kültür na podporu a ochranu tureckého kultúrneho dedičstva, no tiež kultúr iných národov, ktoré v Turecku žijú: Arménov, Grékov či Kurdov.



Erdogan, ktorý sa stal medzičasom prezidentom, Kavalu obvinil, že je nástrojom amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa. Erdogan o ňom tiež tvrdí, že organizoval povstania v mnohých krajinách.