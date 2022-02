Turecký minister: Gréci k nám zatlačili migrantov, niektorí zomreli

Ankara 2. februára (TASR) - Dvanásť migrantov zomrelo na podchladenie v Turecku po tom, čo ich príslušníci gréckej pohraničnej stráže donútili vyzliecť sa a "zatlačili" ich naspäť do Turecka, uviedol v stredu turecký minister vnútra Süleyman Soylu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Grécki pohraničníci údajne takto zatlačili do Turecka 22 migrantov. "EÚ je nenapraviteľná, slabá a bezcitná," napísal turecký minister na Twitteri.



Zároveň zverejnil fotografie bezvládnych tiel ležiacich vedľa cesty. Fotografie údajne pochádzajú z oblasti pohraničného mesta Ipsala na západe Turecka.



Regionálna samospráva uviedla, že 11 migrantov našli už mŕtvych, ďalší zomrel na následky podchladenia neskôr v nemocnici.



Grécko a Turecko vedú dlhodobo spory o migrácii. Ľudskoprávne organizácie obviňujú Grécko, že plavidlá s utečencami zatláča naspäť do tureckých vôd, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Atény tieto tvrdenia odmietajú.



Ankara tvrdí, že Európska únia nedostatočne pomáha Turecku, kde žije podľa odhadov päť miliónov migrantov a utečencov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vlani vyhlásil, že jeho krajina nebude schopná zvládnuť ďalší prílev migrantov z Afganistanu. Erdogan tiež obvinil Brusel z "vyhýbavosti", pokiaľ ide o žiadosť Ankary o prepracovanie dohody medzi Tureckom a EÚ, ktorá mala zastaviť prílev migrantov do Európy.