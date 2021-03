Turecký minister obrany sa zúčastnil cvičení v Egejskom mori

Ankara 6. marca (TASR) - Turecký minister obrany Hulusi Akar sa spolu s ďalšími poprednými predstaviteľmi armády zúčastnil v sobotu na námornom vojenskom cvičení na prieskumnom plavidle Oruč Reis, ktoré vlani vyvolalo diplomatickú krízu medzi Tureckom a Gréckom. Informovala o tom agentúra AFP.



Akar a ostatní armádni predstavitelia prileteli na loď vrtuľníkom, uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo obrany. Plavidlo sa nachádzalo v Egejskom mori, jeho presnú lokáciu však rezort obrany neprezradil.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal v sobotu počas videokonferencie, že Ankara sa nikdy nevzdá svojich práv v Stredozemnom mori. Grécko vedie s Tureckom vo východnom Stredomorí dlhodobý spor o teritoriálne vody a ložiská zemného plynu.



Napätie medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej eskalovalo vlani v lete, keď Ankara - spolu s vojenskými plavidlami - vyslala ku gréckemu ostrovu Kastelorizo prieskumné plavidlo Oruč Reis. V dôsledku toho boli turecké a grécke ozbrojené sily uvedené do stavu bojovej pohotovosti.



Ankara začala vykonávať cvičenia v Egejskom a Stredozemnom mori ešte v roku 2019, avšak vlani boli prerušené v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Tohtoročné vojenské cvičenia, ktoré začali 25. februára a skončia sa 7. marca, sú podľa Erdogana "silnejšie a organizovanejšie".



"Nemáme záujem o územie, more alebo suverenitu iných krajín. Len sa snažíme chrániť našu vlasť a práva..., a to za každú cenu" uviedol Erdogan.