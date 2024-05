Turecký minister tvrdí, že vrtuľník s Raísím nevysielal žiadny signál

Ankara 20. mája (TASR) - Vrtuľník, ktorý sa v nedeľu zrútil s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím na palube, nemal zapnutý signalizačný systém alebo takéto zariadenie nemal. Uviedol to v pondelok turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloglu, informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Uraloglu vysvetlil, že turecké úrady po správach o havárii preverovali signál z vrtuľníka, keďže Irán spadá do oblasti zodpovednosti Turecka za reakciu na núdzové situácie.



Vrtuľník s Raísím a jeho sprievodom havaroval pri návrate z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu. Na palube bol aj iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján.



Podľa iránskej štátnej televízie vrtuľník narazil do vrcholu hory. Let sa uskutočnil za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vrak vrtuľníka našli záchranári až po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno.