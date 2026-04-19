Nedela 19. apríl 2026
Turecký minister: USA a Irán majú vôľu pokračovať v rozhovoroch

Na archívnej snímke turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Foto: TASR/AP

Šéf tureckej diplomacie novinárom tiež povedal, že rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom zamerané na ukončenie vojny sú už takmer zavŕšené, ho stále existuje viacero sporných otázok.

Autor TASR
Antalya 19. apríla (TASR) - Turecko naďalej vníma optimisticky možnosť predĺženia dvojtýždňového prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré vyprší v stredu. Uviedol to v sobotu turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, podľa ktorého majú obe strany vôľu pokračovať v rozhovoroch. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

Nikto si neželá, aby po vypršaní prímeria budúci týždeň vypukla nová vojna. Dúfame,... že strany predĺžia prímerie,“ povedal Fidan na diplomatickom fóre v Antalyi. „Dúfam, že bude predĺženie. Som optimista,“ zdôraznil.

Šéf tureckej diplomacie novinárom tiež povedal, že rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom zamerané na ukončenie vojny sú už takmer zavŕšené, ho stále existuje viacero sporných otázok.

Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, ktorý je jedným z hlavných vyjednávačov na rokovaniach s USA, v sobotu večer vyhlásil, že na nich došlo k pokroku. Dohoda je ale podľa neho ešte ďaleko vzhľadom na mnoho rozporov a nedoriešenie niektorých zásadných bodov.

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že s Iránom prebiehajú „veľmi dobré rozhovory“, varoval však Teherán, aby sa nepokúšal „vydierať“ Spojené štáty.
