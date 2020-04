Zdraví moslimovia sa musia počas ramadánu postiť

Istanbul 14. apríla (TASR) - Zdraví moslimovia sa počas posvätného mesiaca ramadán nemôžu prestať postiť ani v priebehu aktuálnej pandémie koronavírusu. Oznámil to v utorok turecký najvyšší orgán pre náboženské záležitosti, Prezídium pre náboženské záležitosti (Diyanet), z ktorého vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Korán podľa Diyanetu umožňuje odložiť pôst chorým, zdraví ľudia však "riziko šírenia choroby nepodstupujú". "Naopak, existujú vedecké publikácie, podľa ktorých má postenie sa pozitívne účinky na imunitný systém," uviedol Diyanet.



Nesúhlas so stanoviskom tohto náboženského úradu vyjadril teológ Cemil Kilič, podľa ktorého postenie sa oslabuje organizmus. "Pôst na ramadán by mal byť odložený dovtedy, kým epidémia neskončí," napísal na Twitteri.



Mehmet Bayraktutan, šéf tureckej moslimskej náboženskej odborovej organizácie, výzvy na posunutie pôstu zase označil za útoky, ktorých cieľom narušiť komunitu moslimov.



Diyanet nariadil v Turecku pozastavenie hromadných modlitieb v mešitách niekoľko dní po tom, ako krajina 11. marca oznámila prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Veriacich pritom vyzval, aby sa modlili doma. Mešity nebudú podľa nariadenia Diyanetu otvorené ani pre večerné modlitby počas ramadánu.



Posvätný mesiac ramadán má byť obdobím telesnej aj duševnej očisty. Moslim je počas neho povinný zdržať sa cez deň jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného styku. Ramadán sa končí trojdňovým sviatkom íd al-fitr, počas ktorého sa moslimovia tradične schádzajú pri spoločnom jedle a ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu. Tento rok sa ramadán začína 24. apríla.