Turecký odvolací súd potvrdil doživotný trest pre filantropa Kavalu

Ankara 28. decembra (TASR) - Turecký odvolací súd v stredu potvrdil doživotný trest väzenia pre ľudskoprávneho aktivistu a filantropa Osmana Kavalu, ktorý je kritikom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, Kavala bol v apríli odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia, a to na základe obvinenia z pokusu o zvrhnutie vlády financovaním pouličných protestov v roku 2013.



Za napomáhanie pri pokuse o zosadenie vlády vtedajšieho premiéra Erdogana počas zhromaždení v parku Gezi v Istanbule bolo odsúdených aj ďalších sedem ľudí – každý z nich dostal 18 rokov väzenia, informuje TASR.



Štátna tlačová agentúra Anadolu v stredu ku Kavalovej kauze uviedla, že podľa odvolacieho súdu je aprílový verdikt "v súlade so zákonom". Kavalova obhajoba sa však ešte môže odvolať na tureckom najvyššom súde.



Kavalovo uväznenie, dlhý súdny proces i jeho odsúdenie nahlodávajú strategicky dôležité, ale búrlivé vzťahy Turecka, člena aliancie NATO, s jeho hlavnými západnými spojencami, komentuje AFP.



Do svojho zatknutia v októbri roku 2017 bol Kavala známy najmä ako podnikateľ, ktorý časť svojho majetku vynakladal na podporu kultúry a projektov zameraných na zmierenie Turecka a jeho úhlavného nepriateľa – Arménska. Erdogan ho však vykresľoval ako ľavicového agenta amerického miliardára maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorý využíva peniaze zo zahraničia na pokusy o prevrat.



Kavala bol prvýkrát obvinený po vlne protestov z roku 2013, ktoré niektorí analytici považujú za genézu Erdoganovho autoritárskejšieho postoja v druhej polovici jeho vládnutia.



Súd Kavalu síce vo februári 2020 oslobodil a prepustil na slobodu, ale polícia ho opäť zatkla skôr, ako sa stihol vrátiť domov k svojej manželke.



Ďalší súd ho potom obvinil z účasti na neúspešnom pokuse o prevrat a zosadenie Erdogana z roku 2016, pri ktorom v Istanbule a Ankare zahynulo viac ako 250 ľudí.



Kavala napokon čelil obvineniam v oboch kauzách – aj v tej, v ktorej ho súd v roku 2020 oslobodil.



Spojené štáty v súvislosti s rozsudkom nad Kavalom uviedli, že sú ním "hlboko znepokojené", zatiaľ čo Nemecko požadovalo Kavalovo okamžité prepustenie na slobodu. Turecko však odignorovalo aj rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý naliehal na Kavalovo prepustenie.