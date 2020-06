Turecký odvolací súd potvrdil takmer desaťročné väzenie pre političku

Istanbul 23. júna (TASR) - Turecký odvolací súd v Istanbule potvrdil v utorok rozsudok nad političkou hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Canan Kaftancioglovou. Súd jej vlani v septembri vymeral trest odňatia slobody na deväť rokov a osem mesiacov - okrem iného "za propagovanie terorizmu" či "urážky" na adresu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na sociálnych sieťach.



Zdroj z CHP pre agentúru AFP uviedol, že strana sa do dvoch týždňov obráti na najvyšší odvolací súd s cieľom zvrátiť rozhodnutie nižšieho odvolacieho súdu. Najvyšší súd by mal vydať rozsudok do jedného roka.



Kaftancioglová, šéfka istanbulského oddelenia CHP, označila proces za politicky motivovaný. Odsúdili ju na základe piatich obvinení; konkrétne za ponižovanie štátu, za urážku verejného činiteľa, za urážku prezidenta, za navádzanie verejnosti na nenávisť a za propagovanie terorizmu, ktoré spočívalo v tom, že citovala člena v Turecku zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Odsúdená politička zohrávala podľa AFP kľúčovú úlohu pri vlaňajšom šokujúcom víťazstve Ekrema Imamogla z CHP vo voľbách starostu Istanbulu. Erdoganova strana prišla následkom týchto volieb po prvý raz za posledných 25 rokov o moc nad najväčším mestom v krajine.