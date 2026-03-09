< sekcia Zahraničie
Turecký opozičný líder Imamoglu po roku vo väzbe predstúpil pred súd
V okruhu jedného kilometra od súdnej siene polícia zakázala všetky protesty.
Autor TASR
Ankara 9. marca (TASR) - Väznený primátor Istanbulu Ekrem Imamoglu sa v pondelok postavil pred súd v meste Silivri v rozsiahlej korupčnej kauze, ktorú kritici označujú za politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho šancí kandidovať proti Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že na pondelkovom pojednávaní má byť prečítané zhrnutie obžaloby. Súd rozhodne aj o časovom rámci prerokovania prípadu, píše TASR.
V okruhu jedného kilometra od súdnej siene polícia zakázala všetky protesty. Imamoglovi podporovatelia sa zišli na najbližšom možnom mieste v blízkosti súdnej budovy, pričom mali v rukách fotografie Imamogla a ďalších viac ako desiatich obžalovaných komunálnych politikov z Republikánskej ľudovej strany (CHP). Skandovali: „Prezident Imamoglu!“ a v rozhovoroch s novinármi vyjadrovali presvedčenie, že príde deň, keď sa situácia obráti a Erdoganova vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) bude braná na zodpovednosť za svoje rozhodnutia počas vládnutia.
Imamoglu je obžalovaný zo 142 trestných činov - vrátane úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Spolu s ním v kauze figuruje viac ako 400 ďalších obžalovaných. Obžaloba má takmer 4000 strán. Imomaglovi hrozí trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
Vzhľadom na to, že súdny proces sa týka takého veľkého počtu obžalovaných, súdne orgány začali s výstavbou novej súdnej siene špeciálne pre tento proces. Objekt však nebol dokončený včas, uviedli v nedeľu predstavitelia CHP.
Súd tiež rozhodol, že priamo v súdnej sieni bude môcť byť len 25 novinárov, z toho piati zástupcovia zahraničných médií.
V súdnej sieni bol v úvodný deň pojednávania prítomný aj líder CHP Ozgur Özel a Imamoglova manželka Dilek, ktorí novinárom na mieste povedali, že ich žiadosť o živé vysielanie súdneho procesu súd ignoroval.
Imamoglu bol vzatý do väzby 19. marca 2025 - v deň, keď bol vymenovaný za prezidentského kandidáta hlavnej opozičnej CHP. Je pritom všeobecne považovaný za jedného z mála tureckých politikov schopných poraziť Erdogana vo voľbách, ktoré sa majú konať do polovice roka 2028.
Ľudskoprávne organizácie ako Human Rights Watch a Amnesty International kritizovali tureckú justíciu, pretože stíhanie Imimogla a jeho spoluúracovníkov má všetky znaky pokusu o zastrašovanie politických oponentov a o umlčanie disentu. Podľa predstaviteľky Amnesty International pre Európu Dinushiky Dissanayakeovej je „tento masový proces najextrémnejším príkladom znepokojujúceho zneužitia tureckého justičného systému, ktorého nezávislosť je teraz takmer úplne narušená.“
Odkedy CHP v marci 2024 jednoznačne zvíťazila v komunálnych voľbách proti Erdoganovej vládnucej strane AKP, čelí problémom s políciou a justíciou. Za mrežami je teraz 15 starostov a primátorov zvolených za CHP.
Analytici tvrdia, že Imamoglu takmer určite nebude môcť kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Aj keby bol zbavený obvinení z korupcie, čelí ešte závažnejšej právnej prekážke: súdnemu sporu spochybňujúcemu platnosť jeho univerzitného titulu, ktorý je kvalifikačnou požiadavkou pre prezidentských kandidátov vyplývajúcou zo zákona.
Predpokladá sa, že ak by súd neuznal Imamoglovo vysokoškolské vzdelanie, prezidentským kandidátom CHP by sa stal líder CHP Özel.
V okruhu jedného kilometra od súdnej siene polícia zakázala všetky protesty. Imamoglovi podporovatelia sa zišli na najbližšom možnom mieste v blízkosti súdnej budovy, pričom mali v rukách fotografie Imamogla a ďalších viac ako desiatich obžalovaných komunálnych politikov z Republikánskej ľudovej strany (CHP). Skandovali: „Prezident Imamoglu!“ a v rozhovoroch s novinármi vyjadrovali presvedčenie, že príde deň, keď sa situácia obráti a Erdoganova vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) bude braná na zodpovednosť za svoje rozhodnutia počas vládnutia.
Imamoglu je obžalovaný zo 142 trestných činov - vrátane úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Spolu s ním v kauze figuruje viac ako 400 ďalších obžalovaných. Obžaloba má takmer 4000 strán. Imomaglovi hrozí trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
Vzhľadom na to, že súdny proces sa týka takého veľkého počtu obžalovaných, súdne orgány začali s výstavbou novej súdnej siene špeciálne pre tento proces. Objekt však nebol dokončený včas, uviedli v nedeľu predstavitelia CHP.
Súd tiež rozhodol, že priamo v súdnej sieni bude môcť byť len 25 novinárov, z toho piati zástupcovia zahraničných médií.
V súdnej sieni bol v úvodný deň pojednávania prítomný aj líder CHP Ozgur Özel a Imamoglova manželka Dilek, ktorí novinárom na mieste povedali, že ich žiadosť o živé vysielanie súdneho procesu súd ignoroval.
Imamoglu bol vzatý do väzby 19. marca 2025 - v deň, keď bol vymenovaný za prezidentského kandidáta hlavnej opozičnej CHP. Je pritom všeobecne považovaný za jedného z mála tureckých politikov schopných poraziť Erdogana vo voľbách, ktoré sa majú konať do polovice roka 2028.
Ľudskoprávne organizácie ako Human Rights Watch a Amnesty International kritizovali tureckú justíciu, pretože stíhanie Imimogla a jeho spoluúracovníkov má všetky znaky pokusu o zastrašovanie politických oponentov a o umlčanie disentu. Podľa predstaviteľky Amnesty International pre Európu Dinushiky Dissanayakeovej je „tento masový proces najextrémnejším príkladom znepokojujúceho zneužitia tureckého justičného systému, ktorého nezávislosť je teraz takmer úplne narušená.“
Odkedy CHP v marci 2024 jednoznačne zvíťazila v komunálnych voľbách proti Erdoganovej vládnucej strane AKP, čelí problémom s políciou a justíciou. Za mrežami je teraz 15 starostov a primátorov zvolených za CHP.
Analytici tvrdia, že Imamoglu takmer určite nebude môcť kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Aj keby bol zbavený obvinení z korupcie, čelí ešte závažnejšej právnej prekážke: súdnemu sporu spochybňujúcemu platnosť jeho univerzitného titulu, ktorý je kvalifikačnou požiadavkou pre prezidentských kandidátov vyplývajúcou zo zákona.
Predpokladá sa, že ak by súd neuznal Imamoglovo vysokoškolské vzdelanie, prezidentským kandidátom CHP by sa stal líder CHP Özel.