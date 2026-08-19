Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
< sekcia Zahraničie

Tureckého opozičného poslanca bodli do brucha počas diskusie s voličmi

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Politik hovoril na ulici s voličmi a po diskusii s neznámou osobou situácia rýchlo eskalovala, povedal tamojší guvernér Kemal Ceber. Pobodaného Merica previezli do nemocnice a tam podstúpil operáciu.

Autor TASR
Istanbul 19. augusta (TASR) - Turecký poslanec Melih Meric z novovytvorenej Yeni Parti (Novej strany) utrpel bodné poranenia po útoku na verejnosti v jeho rodnej Gaziantepskej provincii, uviedla v utorok štátna agentúra Anadolu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Politik hovoril na ulici s voličmi a po diskusii s neznámou osobou situácia rýchlo eskalovala, povedal tamojší guvernér Kemal Ceber. Pobodaného Merica previezli do nemocnice a tam podstúpil operáciu. Podľa lekára má poranenia čriev, no vzhľadom na okolnosti je jeho zdravotný stav dobrý.

Podozrivým z útoku je bývalý predseda provinčnej organizácie Republikánskej ľudovej strany (CHP) a aktuálne po ňom pátrajú príslušné úrady, uviedol guvernér.

Meric je poslancom Yeni Parti. V júli ju založil líder tureckej opozície Özgür Özel po odchode z dovtedy najväčšej opozičnej strany CHP, pretože podľa súdneho rozhodnutia z mája 2026 bol zbavený funkcie predsedu CHP. Özela do Yeni Parti nasledovala väčšina poslancov CHP spolu so svojimi mandátmi.

Spočiatku nebolo jasné, či ide o politicky motivovaný incident. Minister spravodlivosti Akin Gürlek odsúdil útok a na platforme X uviedol, že generálna prokuratúra začala vyšetrovanie.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí