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Tureckého opozičného poslanca bodli do brucha počas diskusie s voličmi
Politik hovoril na ulici s voličmi a po diskusii s neznámou osobou situácia rýchlo eskalovala, povedal tamojší guvernér Kemal Ceber. Pobodaného Merica previezli do nemocnice a tam podstúpil operáciu.
Autor TASR
Istanbul 19. augusta (TASR) - Turecký poslanec Melih Meric z novovytvorenej Yeni Parti (Novej strany) utrpel bodné poranenia po útoku na verejnosti v jeho rodnej Gaziantepskej provincii, uviedla v utorok štátna agentúra Anadolu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Politik hovoril na ulici s voličmi a po diskusii s neznámou osobou situácia rýchlo eskalovala, povedal tamojší guvernér Kemal Ceber. Pobodaného Merica previezli do nemocnice a tam podstúpil operáciu. Podľa lekára má poranenia čriev, no vzhľadom na okolnosti je jeho zdravotný stav dobrý.
Podozrivým z útoku je bývalý predseda provinčnej organizácie Republikánskej ľudovej strany (CHP) a aktuálne po ňom pátrajú príslušné úrady, uviedol guvernér.
Meric je poslancom Yeni Parti. V júli ju založil líder tureckej opozície Özgür Özel po odchode z dovtedy najväčšej opozičnej strany CHP, pretože podľa súdneho rozhodnutia z mája 2026 bol zbavený funkcie predsedu CHP. Özela do Yeni Parti nasledovala väčšina poslancov CHP spolu so svojimi mandátmi.
Spočiatku nebolo jasné, či ide o politicky motivovaný incident. Minister spravodlivosti Akin Gürlek odsúdil útok a na platforme X uviedol, že generálna prokuratúra začala vyšetrovanie.
Politik hovoril na ulici s voličmi a po diskusii s neznámou osobou situácia rýchlo eskalovala, povedal tamojší guvernér Kemal Ceber. Pobodaného Merica previezli do nemocnice a tam podstúpil operáciu. Podľa lekára má poranenia čriev, no vzhľadom na okolnosti je jeho zdravotný stav dobrý.
Podozrivým z útoku je bývalý predseda provinčnej organizácie Republikánskej ľudovej strany (CHP) a aktuálne po ňom pátrajú príslušné úrady, uviedol guvernér.
Meric je poslancom Yeni Parti. V júli ju založil líder tureckej opozície Özgür Özel po odchode z dovtedy najväčšej opozičnej strany CHP, pretože podľa súdneho rozhodnutia z mája 2026 bol zbavený funkcie predsedu CHP. Özela do Yeni Parti nasledovala väčšina poslancov CHP spolu so svojimi mandátmi.
Spočiatku nebolo jasné, či ide o politicky motivovaný incident. Minister spravodlivosti Akin Gürlek odsúdil útok a na platforme X uviedol, že generálna prokuratúra začala vyšetrovanie.