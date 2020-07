Turecký parlament schválil sporný zákon o advokátskych komorách

Ankara 11. júla (TASR) - Poslanci tureckého parlamentu schválili v sobotu sporný zákon o zmenách vo fungovaní advokátskych komôr. Legislatíva podľa mnohých právnikov ešte viac oslabí nezávislosť tamojšieho súdnictva, píše agentúra Reuters.



Proti návrhu zákona protestovali v ostatnom čase tisíce právnikov v Istanbule, Ankare a ďalších tureckých mestách. Tvrdili, že legislatíva má umlčať tých pár právnických združení, ktoré sú stále kritickými voči vláde, a to v otázkach právneho štátu či ľudských práv.



Nový zákon, ktorý do parlamentu predložila vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, umožňuje, aby v každej tureckej provincii vzniklo viacero advokátskych komôr. Dosiaľ v provinciách fungovala len jedna komora, ktorej právomoci sa tak v dôsledku novej legislatívy značne oslabia.



Poslanec AKP Cahit Özkan minulý týždeň schválenie návrhu obhajoval tvrdením, že súčasné advokátske komory nie sú v dôsledku nárastu počtu členov schopné efektívne fungovať.



Kritici zákona však tvrdia, že legislatíva posilní malé provinčné komory na úkor veľkých právnických združení vo veľkých mestách. V súčasnosti v Turecku pritom prevládajú väčšie združenia, ktoré sú často kritické k vláde, uvádza Reuters.



Tieto komory tvrdia, že v posledných rokoch upadol turecký systém súdnictva do chaosu, pričom množstvo právnikov bolo uväznených a dôvera v sudcov i prokuratúru bola oslabená.



Za zákon hlasovalo z prítomných 417 poslancov celkovo 251. Vládnuca strana AKP má v 600-člennom parlamente 291 kresiel.



Ľudskoprávne organizácie Human Rights Watch (HRW) a Medzinárodný výbor právnikov (ICJ) uviedli, že legislatíva je zjavne navrhnutá tak, aby rozdelila právnické povolanie podľa politickej príslušnosti a "obmedzila úlohu najväčších advokátskych komôr v dohliadaní na dodržiavanie ľudských práv".