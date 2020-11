Turecký parlament schválil účasť tureckých vojakov v Azerbajdžane

Ankara 18. novembra (TASR) – Poslanci tureckého parlamentu v utorok schválili zákon stanovujúci vyslanie tureckých jednotiek do Azerbajdžanu, informovala agentúra Anadolu.



Začiatkom tohto týždňa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že má v úmysle vyslať turecké jednotky do Azerbajdžanu, a požiadal parlament o schválenie tohto rozhodnutia.



Predpokladá sa, že títo príslušníci tureckej armády sa zapoja do práce centra na monitorovanie dodržiavania režimu prímeria v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu, ktoré Turecko vytvára spoločne s Ruskom.



Rozsah misie, počet personálu určí administratíva tureckého prezidenta. V rámci misie by ma byť nasadený aj civilný personál, spresnila agentúra AP. V súlade s tureckou ústavou je mandát takejto misie obmedzený na jeden rok.



Ruskí predstavitelia uviedli, že účasť Ankary sa bude obmedzovať na prácu monitorovacieho centra na azerbajdžanskom území a turecké mierové sily by sa do Náhorného Karabachu nedostanú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v tejto súvislosti spresnil, že monitorovacie centrum bude dodržiavanie prímerie monitorovať na diaľku – s využitím dronov a ďalších technických prostriedkov.



Mandát udelený tureckým parlamentom pre misiu na monitorovanie prímeria v Karabachu ďalej rozširuje vojenské aktivity Turecka – siahajúce od Blízkeho východu po Afriku.



Turecko, ktorá sa snaží stať sa regionálnou mocnosťou, vyslalo už do Iraku a Sýrie jednotky na boj proti kurdským militantom. Turecká vojenská prítomnosť v Líbyi zasa pomohla zmeniť pomer síl zúčastnených v tamojšom konflikte v prospech vlády v Tripolise. Ankara vyslala svojich vojakov aj do Kataru, Somálska a na Cyprus a mierové sily má aj v Afganistane, Libanone, Afrike a na Balkáne.



Návrh na nasadenie tureckých jednotiek v Azerbajdžane podporili štyri z piatich strán tureckého parlamentu. Erdoganova vláda uviedla, že turecké mierové sily majú zásadný význam pre mier a prosperitu regiónu a pre štátne záujmy Turecka.