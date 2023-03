Turecký parlament schválil žiadosť Fínska o vstup do NATO

Fínski lídri sa poďakovali štátom NATO; schválenie vstupu privítal i Stoltenberg

4. apríla 1949 - dvanásť zakladajúcich členov Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Taliansko







18. februára 1952 - Grécko, Turecko







6. mája 1955 - Nemecko







30. mája 1982 - Španielsko







12. marca 1999 - Česko, Maďarsko, Poľsko







29. marca 2004 - Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko







1. apríla 2009 - Albánsko, Chorvátsko







5. júna 2017 - Čierna Hora







27. marca 2020 - Severné Macedónsko

Ankara 31. marca (TASR) - Poslanci tureckého parlamentu schválili vo štvrtok večer žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Prítomní poslanci jednomyseľne podporili vstup tejto severskej krajiny do NATO dva týždne po tom, ako sa verejne za jej prijatie vyjadril turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Turecko tak odobrilo prijatie Fínska ako vôbec posledná krajina Aliancie, a to len niekoľko dní po tom, ako to spravilo aj Maďarsko. Fínsku zostávajú na oficiálny vstup už len formálne kroky.Naopak vstup susedného Švédska do Aliancie je stále v nedohľadne, píše agentúra AP. Zatiaľ ho totiž neodobrilo Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrili podporu rozširovaniu NATO.Fínsko a Švédsko spoločne požiadali o vstup do NATO v reakcii vojnu, ktorú začalo vlani Rusko na Ukrajine. Vstup akejkoľvek krajiny do Aliancie musí odobriť všetkých jej 30 členských štátov.Fínsky prezident Sauli Niinistö sa vo štvrtok neskoro večer poďakoval 30 členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Vyjadril sa tak po tom, ako žiadosť Fínska odobrilo Turecko, ako vôbec posledná členská krajina Aliancie, informujú agentúry DPA a AFP.uviedol na Twitteri. "dodal.Obdobne sa vyjadrila aj fínska premiérka Sanna Marinová, ktorá sa na sociálnych sieťach poďakovala členom NATO za podporu. "napísala na Twitteri.Hlasovanie Turecka privítal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg." napísal na Twitteri.Fínsko a Švédsko požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Reagovali tak na ruskú inváziu na Ukrajinu. Podmienkou vstupu je, že ho musí odobriť všetkých 30 členských krajín Aliancie.