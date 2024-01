Turecký parlament zaradil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO na záver

Ankara 23. januára (TASR) - Turecký parlament si po mnohých mesiacoch tlaku spojencov v Severoatlantickej aliancii naplánoval hlasovanie o vstupe Švédska do NATO. Ocitlo sa na záver utorkového programu. Presný čas hlasovania nie je jasný, rokovať bude o 42 bodoch programu. Uvádza to webová stránka tureckého parlamentu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Výbor tureckého parlamentu pre zahraničné vzťahy už hlasovaním odporučil členstvo Švédska. Ak teraz Turecko ratifikuje vstup Švédska do NATO, ako jediná členská krajina, ktorá to ešte nespravila, bude Maďarsko. Pre vstup do NATO sa vyžaduje súhlas každého člena.



Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO pre obavy z agresie Ruska, ktoré 24. februára 2022 napadlo Ukrajinu a rozpútalo tam vojnu. Fínsko vstúpilo do NATO vlani v apríli, cesta Švédska je pre postoj Ankary a Budapešti menej hladká.



Turecko odkladalo ratifikáciu viac než rok pre údajnú podporu Štokholmu pre skupiny, ktoré Ankara označuje za "teroristické". Ide najmä o Stranu kurdských pracujúcich (PKK).



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v októbri požiadal parlament, aby začal hlasovací proces týkajúci sa Švédska, keďže Štokholm už sprísnil protiteroristické zákony.



Erdogan nedávno spojil turecké hlasovanie aj s požiadavkou, aby Kongres USA schválil žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16.