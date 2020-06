Turecký parlament zbavil mandátov troch opozičných poslancov

Ankara 4. júna (TASR) - Turecký parlament odobral vo štvrtok poslanecký mandát trom opozičným zákonodarcom, čím otvoril cestu k ich uväzneniu. Všetci traja už boli totiž už odsúdení za špionáž alebo zločiny súvisiace s terorizmom. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Parlament - kontrolovaný proislamskou vládnou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana - vylúčil zo svojich radov poslanca Enisa Berberogla z hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) a Leylu Güvenovú a Musu Farisoglullariho z prokurdskej Ľudovej demokratickej strany (HDP).



Opoziční zákonodarcovia na protest proti odobratiu mandátov trojici kolegov búchali päsťami do stolov a vyzývali na jednotný postup proti "fašizmu". Rozhodnutie parlamentu označili za útok vládnej strany na tureckú demokraciu.



Berberogla súd v Istanbule uznal za vinného z toho, že poskytol denníku Cumhuriyet (Republika) "snímky zachytávajúce nákladné autá Národnej spravodajskej organizácie (MIT), ktoré boli zastavené na ceste do Sýrie v januári 2014". Súd mu udelil trest päť rokov a desať mesiacov väzenia. Podľa CHP mu však bola imunita odobraná predčasne, keďže jeho prípad ešte prešetruje turecký najvyšší súd.



Berberoglu si odsedel vo väzení už 16 mesiacov a zostáva mu ešte 18. Po tom, ako bol v júni 2018 v predčasných voľbách zvolený do tureckého parlamentu, ho totiž z väzby prepustili.



Predseda CHP Kemal Kiličdaroglu označil konanie proti poslancovi Berberoglovi za ďalší zo zákrokov voči opozícii, ktoré nasledovali po pokuse o prevrat z roku 2016. "Budeme pokračovať v boji za obnovenie spravodlivosti, práva a zákona," napísal na Twitteri.



Obaja poslanci HDP boli usvedčení z napojenia na kurdských povstalcov a z členstva v Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko, ale aj Spojené štáty a EÚ považujú za teroristickú organizáciu.



Opozičné strany však obvinenia odmietajú a tvrdia, že obvinenia voči týmto poslancom boli politicky motivované.