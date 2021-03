Turecký parlament zriadi výbor, ktorý bude skúmať násilie na ženách

Ankara 8. marca (TASR) - V tureckom parlamente vznikne nový výbor, ktorý sa bude zaoberať prípadmi násilia na ženách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien to v pondelok oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, píše agentúra AFP.



Jeho vyjadrenie v televíznom prejave prišlo po tom, čo sa na sociálnych sieťach v Turecku cez víkend rozšírilo video, na ktorom muž bije svoje exmanželku pred očami ich päťročnej dcéry. Útok sa mal odohrať na ulici v severotureckej provincii Samsun, približuje AFP.



Páchateľom útoku, ktorého polícia zatkla v nedeľu, je podľa nej muž menom Ibrahim Zarap. Obvinený je z "úmyselného pokusu o vraždu".



Turecké médiá pravidelne informujú o útokoch na tamojšie ženy, ktoré často vyústia do ich usmrtenia, píše AFP. Páchateľmi sú pritom neraz ich partneri alebo rodinní príslušníci.



"Nedovolíme, aby ženy trpeli pre násilie," vyjadril sa Erdogan a dodal, že vláda bude vývoj spomínaného prípadu pozorne sledovať.



Mnohí jeho kritici však Erdogana vinia z toho, že nepodniká dostatočné kroky v snahe zabrániť podobným prípadom násilia, píše AFP. Obavy im spôsobujú aj výroky tamojšej vlády o tom, že napriek ratifikovaniu tzv. Istanbulského dohovoru zvažuje odstúpenie od tejto medzinárodnej zmluvy, ktorej cieľom je predchádzať násiliu na ženách.



Za posledný rok sa počet obetí takýchto činov v Turecku zvýšil na približne 300, informovala ľudskoprávna organizácia We Will Stop Femicide Platform.