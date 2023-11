Turecký parlamentný výbor bude rokovať o vstupe Švédska do NATO

Ankara 14. novembra (TASR) - Turecký parlamentný výbor pre zahraničné veci bude vo štvrtok rokovať o schválení žiadosti Švédska o vstup do NATO. Vyplýva to z oficiálneho programu výboru, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry Reuters.



Turecký prezident Recepp Tayyip Erdogan v októbri predložil parlamentu na ratifikáciu protokol o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Pred parlamentným rokovaním o ratifikácii musí protokol najskôr schváliť výbor pre zahraničné veci. Po schválení v parlamente musí protokol podpísať Erdogan.



Turecko spočiatku namietalo proti vstupu Švédska do NATO s tým, že Štokholm poskytuje útočisko členom skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Švédsko preto tento rok schválilo nový protiteroristický zákon. Turecký prezident následne v júli oznámil, že nemá ďalšie výhrady voči vstupu Švédska do NATO.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na Turecko nalieha, aby urýchlene schválilo členstvo Švédska. Koncom októbra v liste adresovanom členským krajinám uviedol, že Švédsko by mohlo vstúpiť do NATO už na schôdzke ministrov zahraničných vecí 28. a 29. novembra.



Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po ruskom útoku na Ukrajinu vlani vo februári. Obe krajiny následne požiadali o vstup do NATO. Fínsko do Severoatlantickej aliancie vstúpilo začiatkom apríla,v vstup Švédska však zdržuje Turecko a Maďarsko. Vstup nového člena do NATO si vyžaduje súhlas všetkých 31 členských krajín.