Turecký prezident Erdogan hovoril so Zelenským

Istanbul/Kyjev 26. marca (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovoril o situácii na Ukrajine a rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom. Oznámila to kancelária tureckého lídra, informuje TASR s odvolaním sa na sobotňajšiu správu agentúra AP.



Erdogan podľa oznámenia Zelenskému v piatkovom telefonáte povedal, že na summite NATO tento týždeň poukázal na tureckú podporu územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj na diplomatické úsilie tureckých predstaviteľov na stretnutiach s ďalšími lídrami.



Erdogan ešte v piatok uviedol, že plánuje o výsledkoch summitu hovoriť so Zelenským i ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ankara, ktorá má blízke vzťahy s Ruskom i Ukrajinou, sa stavia do neutrálnej pozície a snaží sa sprostredkovať rokovania medzi bojujúcimi stranami, pripomína AP.



Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom videopríhovore znova apeloval na Rusko, aby rokovalo o ukončení vojny, uviedol však, že Ukrajina sa nevzdá niektorej časti svojho územia. Zjavne reagoval na vyhlásenie zástupcu náčelníka generálneho štábu ruskej armády Sergeja Rudskoja, ktorý v piatok povedal, že ruské sily sa teraz budú sústreďovať na "hlavný cieľ, oslobodenie Donbasu".