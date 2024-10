Erdogan pricestoval do Albánska v rámci turné po balkánskych krajinách

Ankara 10. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval vo štvrtok do Albánska. Táto balkánska krajina je jeho prvou zastávkou na turné, v rámci ktorého zavíta aj do Srbska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Erdogana na zahraničnej ceste sprevádza jeho manželka Emine a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan i ďalší vysopostavení predstavitelia.



Erdoganova cesta do Albánska a Srbska je zameraná na posilnenie vzťahov s krajinami, ktoré kedysi patrili pod Osmanskú ríšu. Turecký prezident v Albánsku slávnostne otvorí Veľkú mešitu v Tirane. Ide o najväčšiu mešitu na Balkáne a jej výstavbu spolufinancovalo Turecko.



Turecko je jedným z piatich najväčších zahraničných investorov v Albánsku a vyše 600 tureckých firiem v krajine zamestnáva viac než 15.000 ľudí, uviedol Erodgan vo februári, keď hostil albánskeho premiéra Ediho Ramu.



Turecko i Albánsko sú členmi NATO a majú tiež úzku vojenskú spoluprácu, v rámci ktorej dodáva Turecko Albánsku drony Bayraktar TB2.



V piatok sa Erdogan presunie do Srbska. Turecké-srbské vzťahy boli pritom dlho napäté. Odrazila sa na nich totiž dlhoveká prítomnosť Osmanov v Srbsku i kultúrne a historické väzby Turecka s Kosovom, ktoré vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Vzťahy medzi nimi sa však zlepšili po Erdoganovej návšteve Belehradu v roku 2017, konštatuje AFP.



Srbský analytik Vuk Vuksanovič sa domnieva, že piatkové rokovania v Belehrade sa zrejme sústredia na vojenskú spoluprácu, pozíciu tureckých firiem a snahy Belehradu presvedčiť Ankaru, aby zmiernila svoju podporu Kosova.