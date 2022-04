Turecký prezident Erdogan pricestoval do Saudskej Arábie

Rijád 28. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok večer priletel do Saudskej Arábie. Médiá o tom informovala jeho kancelária. Ide o prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa Turecka v Saudskoarabskom kráľovstve od vraždy novinára Džamála Chášukdžího v Istanbule v roku 2018. Erdogan naposledy navštívil krajinu rok predtým. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Erdoganovo lietadlo pristálo v druhom najväčšom saudskoarabskom meste Džidda. Počas pobytu v krajine by sa mal prezident stretnúť so saudskoarabským kráľom Salmánom. Členom delegácie, ktorá sa na rokovaniach zúčastní, má byť podľa predstaviteľa tureckej vlády aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.



Podľa Ankary je cieľom návštevy pokus o nápravu vzťahov medzi krajinami, ktoré boli v uplynulých rokoch napäté. Návšteva predstavuje vyvrcholenie niekoľkomesačnej snahy o upokojenie situácie.



Turecká republika sa v súčasnosti snaží získať finančnú podporu od krajín v oblasti Perzského zálivu, s ktorými má spory od udalostí tzv. arabskej jari. Erdogan sa so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) dohodol na novom balíku investičnej pomoci pre Turecko. Takisto sa usiluje zlepšiť vzťahy s Egyptom.



Novinára Džamála Chášukdžího zavraždilo 2. októbra 2018 v priestoroch saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule komando agentov zo Saudskej Arábie. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Vražda vyvolala medzinárodné pobúrenie. Západné tajné služby z jej "odobrenia" obviňujú saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Súd v Istanbule tento mesiac pozastavil súdny proces s 26 občanmi Saudskej Arábie, ktorí sú s touto vraždou spájaní, a presunul prípad do Saudskoarabského kráľovstva.