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Turecký prezident Erdogan prijal vodcu východnej Líbye Haftara
Kancelária tureckého prezidenta sa k stretnutiu taktiež bližšie nevyjadrila.
Autor TASR
Ankara 25. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu prijal vo svojom sídle v Ankare vodcu východnej časti Líbye generála Chalífa Haftara. Ten je na svojej prvej oficiálnej návšteve Turecka, na ktorej ho ako súčasť delegácie sprevádzajú aj jeho synovia vrátane predpokladaného nástupcu Saddáma Haftara. S odvolaním sa na fotografie zverejnené Erdoganovou kanceláriou o tom informovala agentúra AFP.
Podrobnosti o schôdzke, ktorá sa odohrala za zatvorenými dverami, neboli bezprostredne známe. Kancelária tureckého prezidenta sa k stretnutiu taktiež bližšie nevyjadrila.
Pred prijatím u Erdogana rokoval Haftar s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom, šéfom spravodajskej služby MIT Ibrahimom Kalinom a ďalšími predstaviteľmi vlády a armády.
Občianskou vojnou sužovaná Líbya je dlhodobo rozdelená medzi západnú a východnú časť. Medzinárodne uznávanú vládu podporovanú OSN vedie v hlavnom meste Tripolis premiér Abdal Hamíd Dubajba. Súperiacu vládu na východe so sídlom v Benghází vedie vojenský generál Haftar.
Turecko bolo v minulosti hlavným podporovateľom vlády v Tripolise. Keď mesto v roku 2019 obkľúčili Haftarove sily, Turecko sa rozhodlo zasiahnuť a poskytlo vláde vojenských inštruktorov a drony. Erdogan v roku 2020 označil Haftara za žoldniera a obvinil Spojené arabské emiráty a Egypt, že ho financujú.
Vzťahy medzi Ankarou a vládou v Benghází sa však v uplynulých mesiacoch zlepšili. Koncom októbra Turecko hostilo predstaviteľov súperiacich vlád rozdelenej Líbye s cieľom dosiahnuť zjednotenie krajiny. Turecko je jednou z malá krajín, ktorá udržiavajú vzťahy s oboma stranami.
Haftar navštívil Turecko tri dní po útokoch na dve ruské lode pri meste Benghází, ku ktorým sa prihlásila Ukrajina a tvrdila, že prevážali zbrane. Vláda v Tripolise požiadala Ukrajinu o vysvetlenie, zatiaľ čo úrady na východe Líbye vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie údajnej ukrajinskej vojenskej prítomnosti v krajine.
Haftar má podľa AFP blízke vzťahy s Ruskom, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. V tomto konflikte sa Turecko snaží sprostredkovania rokovania medzi Moskvou a Kyjevom.
Podrobnosti o schôdzke, ktorá sa odohrala za zatvorenými dverami, neboli bezprostredne známe. Kancelária tureckého prezidenta sa k stretnutiu taktiež bližšie nevyjadrila.
Pred prijatím u Erdogana rokoval Haftar s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom, šéfom spravodajskej služby MIT Ibrahimom Kalinom a ďalšími predstaviteľmi vlády a armády.
Občianskou vojnou sužovaná Líbya je dlhodobo rozdelená medzi západnú a východnú časť. Medzinárodne uznávanú vládu podporovanú OSN vedie v hlavnom meste Tripolis premiér Abdal Hamíd Dubajba. Súperiacu vládu na východe so sídlom v Benghází vedie vojenský generál Haftar.
Turecko bolo v minulosti hlavným podporovateľom vlády v Tripolise. Keď mesto v roku 2019 obkľúčili Haftarove sily, Turecko sa rozhodlo zasiahnuť a poskytlo vláde vojenských inštruktorov a drony. Erdogan v roku 2020 označil Haftara za žoldniera a obvinil Spojené arabské emiráty a Egypt, že ho financujú.
Vzťahy medzi Ankarou a vládou v Benghází sa však v uplynulých mesiacoch zlepšili. Koncom októbra Turecko hostilo predstaviteľov súperiacich vlád rozdelenej Líbye s cieľom dosiahnuť zjednotenie krajiny. Turecko je jednou z malá krajín, ktorá udržiavajú vzťahy s oboma stranami.
Haftar navštívil Turecko tri dní po útokoch na dve ruské lode pri meste Benghází, ku ktorým sa prihlásila Ukrajina a tvrdila, že prevážali zbrane. Vláda v Tripolise požiadala Ukrajinu o vysvetlenie, zatiaľ čo úrady na východe Líbye vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie údajnej ukrajinskej vojenskej prítomnosti v krajine.
Haftar má podľa AFP blízke vzťahy s Ruskom, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. V tomto konflikte sa Turecko snaží sprostredkovania rokovania medzi Moskvou a Kyjevom.