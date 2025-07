Turecký prezident Erdogan víta plán Francúzska uznať Palestínsky štát

Ankara 27. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu privítal rozhodnutie Francúzska, ktoré plánuje na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uznať Palestínsky štát. Informovala o tom kancelária tureckého prezidenta, píše TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



„Počas telefonického rozhovoru prezident Erdogan zablahoželal francúzskemu prezidentovi (Emmanuelovi) Macronovi k jeho rozhodnutiu uznať Palestínu ako samostatný štát,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Rozhodnutie Paríža vyvolalo kritiku zo strany Izraela a Spojených štátov — a to v čase pretrvávajúceho konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy. Naopak, tento krok privítali krajiny ako Španielsko, Saudská Arábia či Jordánsko.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu varovala, že uznanie Palestínskeho štátu ešte pred jeho reálnym zriadením by mohlo byť kontraproduktívne. Nemecká vláda zasa oznámila, že v krátkodobom horizonte neplánuje uznanie palestínskej štátnosti. Jej prioritou je podľa vládneho hovorcu dosiahnuť dlho očakávaný pokrok smerom k riešeniu dvoch štátov.