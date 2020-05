Turecký prezident nariadil celoštátny zákaz vychádzania počas sviatku

Istanbul 18. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu nariadil v pondelok po prvý raz od začiatku pandémie celoštátny štvordňový zákaz vychádzania počas sviatku prerušenia pôstu (íd al-fitr), ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Zákaz vychádzania začne platiť v sobotu, v predvečer tohto sviatku, informovala agentúra AP.



Erdogan po zasadnutí vlády uviedol, že verí tomu, že po ďalšom kole obmedzení pohybu v termíne 23.-26. mája už žiadne ďalšie potrebné nebudú.



Ramadán sa tento rok začal 24. apríla. Tento pôstny mesiac sa končí trojdňovým sviatkom íd al-fitr, počas ktorého sa moslimovia tradične schádzajú pri spoločnom jedle a ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu.



Turecká vláda sa rozhodla zavádzať krátke zákazy vychádzania počas víkendov či sviatkov, a nie celkové zákazy voľného pohybu, aby tak čo najviac zabránila negatívnemu dosahu reštrikcií na oslabenú ekonomiku.



V Istanbule a ďalších veľkých mestách platilo napríklad od 16. mája štvordňové obmedzenie pohybu. Od vypuknutia pandémie nariadili víkendový zákaz vychádzania v 31 tureckých mestách vrátane Istanbulu a hlavného mesta Ankary. Tentokrát však budú musieť zákaz vychádzania dodržiavať obyvatelia všetkých 81 provincií v krajine.



Erdogan oznámil, že sa predlžuje zákaz cestovať z a do veľkých miest a provincií vrátane Istanbulu a Ankary na ďalších 15 dní. Niektoré mešity sa podľa jeho slov otvoria od 29. mája na dve modlitby denne - potrebné bude dodržiavať spoločenský odstup. O dva mesiace sa navyše predĺži dočasné prepustenie 60.000 väzňov z väzníc s minimálnym stupňom stráženia, ktorých na slobodu pustili v apríli. Školy sa otvoria v septembri.



Ako vyplýva z údajov tureckého ministerstva zdravotníctva, za posledných 24 hodín pribudlo 31 nových úmrtí na koronavírus, čo je najmenej od konca marca. Celkovo ochoreniu COVID-19 v Turecku podľahlo 4171 ľudí. Počet nakazených sa do pondelka zvýšil o 1158 na 150.593.