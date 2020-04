Turecký prezident oznámil zákaz vychádzania na ďalší víkend

Istanbul 14. apríla (TASR) - Turecká vláda bude pokračovať v praxi vyhlasovania zákazu vychádzania, ktorý počas uplynulého víkendu platil v 31 mestách krajiny. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámil prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý súčasne upozornil, že k tomuto opatreniu bude vláda pristupovať tak dlho, ako to bude potrebné pre zastavenie šírenia koronavírusu.



Oznámenie o zákaze vychádzania vydané pred uplynulým víkendom však okamžite vyvolalo nákupný ošiaľ. Opozičný starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu kritizoval načasovanie oznámenia, ktoré vláda vydala len dve hodiny pred začiatkom jeho platnosti. Sťažoval sa, že vedenie mesta naň nebolo upozornené.



Zodpovednosť za túto situáciu prevzal minister vnútra Süleyman Soylu, ktorý následne podal demisiu. Erdogan ho však požiadal, aby vo svojej funkcii zostal.



Erdogan v pondelok v televíznom prejave oznámil, že zákaz vychádzania bude platiť od polnoci 17. apríla do polnoci 19. apríla. Uviedol tiež, že vláda sa chystá "prijať potrebné opatrenia, aby sme sa vyhli zbytočným nepokojom, ktoré sa vyskytli predtým".



Vysvetlil, že účelom celodenných víkendových zákazov je chrániť občanov pred koronavírusom tým, že sa zaistí, aby zostali doma. Podľa AFP situáciu komplikuje to, že sa zlepšuje počasie, čo súčasne vyvoláva obavy vlády, že ľudia budú ignorovať nariadenia a odporúčania úradov.



Turecko eviduje viac ako 61.000 osôb infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo v Turecku takmer 1300 ľudí.



Erdogan sa vo svojom príhovore snažil uistiť tureckú verejnosť, že vláda súčasnú epidemiologickú krízu zvláda. "Naše zdravotnícke zariadenia majú kapacitu na diagnostiku, liečbu i jednotky intenzívnej starostlivosti na prekonanie pandémie," uviedol.