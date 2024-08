Turecký šéf diplomacie sa zúčastní na neformálnom stretnutí v Bruseli

Ankara 22. augusta (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan sa zúčastní na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa uskutoční v Bruseli budúci štvrtok. Turecko dúfa, že účasť ministra prispeje k zlepšeniu vzťahov s Úniou. Vo štvrtok to uviedol hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a think tanku OSW.



"Toto pozvanie vítame. Vnímame ho ako snahu o hľadanie dialógu zo strany EÚ," uviedol hovorca tureckého ministerstva Öncü Keçeli a dodal, že spolupráca a dialóg s EÚ musia byť vedené na princípe "kontinuity a systematickosti".



Dodal, že pozitívny prístup EÚ k Turecku by sa nemal obmedzovať iba na takéto stretnutia, a uviedol, že Ankara očakáva "konkrétne kroky" v otázkach svojho členstva v EÚ, liberalizácie vízového režimu pre tureckých občanov, modernizácie colnej únie s EÚ, ako aj v oblasti prehĺbenia dialógu o hospodárskych, politických, dopravných a energetických otázkach.



Reuters pripomína, že Turecko je kandidátskou krajinou EÚ od roku 1999. Prístupové rokovania sa začali o šesť rokov neskôr, avšak boli pozastavené v roku 2016 z dôvodu nedostatočného dodržiavania ľudských práv a viacerých protichodných záujmov oboch aktérov, a to najmä v regionálnej politike.



Dlhodobým problémom je situácia na Cypre, kde Ankara podporuje separatistickú Severocyperskú tureckú republiku. Napätie taktiež prevláda medzi Tureckom a Gréckom, ktorí sú tradičnými regionálnymi rivalmi, hoci v uplynulých mesiacoch sa obe strany usilujú o zmiernenie napätia.



EÚ sa zároveň na Turecko spolieha vo viacerých oblastiach. Ankara je dôležitým sprostredkovateľom vo vojne na Ukrajine. Turecko je zároveň domovom pre milióny utečencov z Blízkeho východu a je súčasťou spoločnej colnej únie. Po vyvrcholení vzájomných sporov v roku 2019 sa vzťahy medzi Ankarou a Bruselom postupne zlepšujú a turecké ministerstvo dúfa, že nadchádzajúce rokovania prispejú k ich prekonaniu.



Reuters pripomína, že Turecko udržiava dobré vzťahy s Maďarskom, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou Rady EÚ. Ankara v minulosti vyjadrila nádej, že maďarské predsedníctvo dosiahne pokrok vo viacerých otázkach, pripomína Reuters.