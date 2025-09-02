< sekcia Zahraničie
Turecky súd anuloval výsledky oblastného kongresu CHP
Práve z tohto dôvodu je od marca vo vyšetrovacej väzbe aj istanbulský primátor a člen CHP Ekrem Imamoglu.
Autor TASR
Istanbul 2. septembra (TASR) - Súd v Turecku v utorok anuloval výsledky oblastného kongresu Republikánskej ľudovej strany (CHP) v Istanbule z roku 2023 a odvolal celé vedenie istanbulskej pobočky CHP. Súd sa v zdôvodnení svojho verdiktu odvolal na údajné nezrovnalosti, ku ktorým došlo počas straníckeho kongresu konaného 8. októbra 2023.
Na základe súdneho rozhodnutia bol predbežne z funkcie odvolaný nielen predseda oblastnej pobočky CHP Özgür Čelik, ale aj 195 členov oblastného vedenia CHP vrátane členov výkonného výboru i disciplinárnej komisie zvolených počas daného kongresu. Súd zároveň fakticky pozastavil všetky rozhodnutia prijaté na oblastnom kongrese CHP.
Rozhodnutie súdu tiež predpokladá „dočasné obnovenie funkcií“ tých, ktorí boli zvolení počas predchádzajúceho kongresu, alebo vymenovanie takého dočasného výboru, ktorý by súd považoval za prijateľný.
Na poslednom straníckom kongrese v októbri 2023 Özgür Čelik s podporou Ekrema Imamogla zvíťazil nad svojím rivalom Cemalom Canpolatom (výslovnosť: Džemal Džanpolat), blízkym spolupracovníkom expredsedu CHP Kemala Kiličdarogla, ktorý bol neúspešným kandidátom opozície v prezidentských voľbách v roku 2023.
Prokuratúra začala vyšetrovanie proti Čelikovi a deviatim ďalším straníckym predstaviteľom pre obvinenia z „volebného podvodu“, čo môže viesť k trestu odňatia slobody až na tri roky.
V utorok zverejnené rozhodnutie súdu prichádza v čase sústredeného tlaku na CHP, voči ktorej sa na súdoch v Turecku vedie veľa vyšetrovaní pre podozrenie z korupcie. Práve z tohto dôvodu je od marca vo vyšetrovacej väzbe aj istanbulský primátor a člen CHP Ekrem Imamoglu.
Zadržanie tohto obľúbeného opozičného politika a hlavného potenciálneho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvolalo v Turecku najväčšiu vlnu protestov za posledných 12 rokov.
Na základe súdneho rozhodnutia bol predbežne z funkcie odvolaný nielen predseda oblastnej pobočky CHP Özgür Čelik, ale aj 195 členov oblastného vedenia CHP vrátane členov výkonného výboru i disciplinárnej komisie zvolených počas daného kongresu. Súd zároveň fakticky pozastavil všetky rozhodnutia prijaté na oblastnom kongrese CHP.
Rozhodnutie súdu tiež predpokladá „dočasné obnovenie funkcií“ tých, ktorí boli zvolení počas predchádzajúceho kongresu, alebo vymenovanie takého dočasného výboru, ktorý by súd považoval za prijateľný.
Na poslednom straníckom kongrese v októbri 2023 Özgür Čelik s podporou Ekrema Imamogla zvíťazil nad svojím rivalom Cemalom Canpolatom (výslovnosť: Džemal Džanpolat), blízkym spolupracovníkom expredsedu CHP Kemala Kiličdarogla, ktorý bol neúspešným kandidátom opozície v prezidentských voľbách v roku 2023.
Prokuratúra začala vyšetrovanie proti Čelikovi a deviatim ďalším straníckym predstaviteľom pre obvinenia z „volebného podvodu“, čo môže viesť k trestu odňatia slobody až na tri roky.
V utorok zverejnené rozhodnutie súdu prichádza v čase sústredeného tlaku na CHP, voči ktorej sa na súdoch v Turecku vedie veľa vyšetrovaní pre podozrenie z korupcie. Práve z tohto dôvodu je od marca vo vyšetrovacej väzbe aj istanbulský primátor a člen CHP Ekrem Imamoglu.
Zadržanie tohto obľúbeného opozičného politika a hlavného potenciálneho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvolalo v Turecku najväčšiu vlnu protestov za posledných 12 rokov.