Turecko dalo pokutu synovi somálskeho prezidenta za usmrtenie kuriéra

Ankara 16. januára (TASR) - Turecký súd v utorok uložil synovi somálskeho prezidenta Hasana Šajcha Muhammada pokutu za to, že nedopatrením zrazil a usmrtil kuriéra v Istanbule. S odvolaním sa na správy miestnych médií o tom informovala agentúra AFP.



Súd uznal prezidentovho syna Muhammada vinným zo spôsobenia smrti z nedbanlivosti, keď 30. novembra autom zrazil kuriéra jazdiaceho na motorke, ktorý o šesť dní nato zomrel v nemocnici.



Turecká prokuratúra vydala na Muhammada medzinárodný zatykač, keď polícia zistila, že po tragickom incidente odišiel z Turecka. Jeho odchod v Turecku vyvolal rozruch, najmä v opozičných médiách, ktoré obvinili tureckú vládu, že umožnila synovi prezidenta Somálska vyhnúť sa trestnému stíhaniu v záujme zachovania dobrých vzťahov s týmto blízkym africkým spojencom.



Istanbulský súd v utorkovom rozsudku pôvodne uložil Muhammadovi trest dva roky a šesť mesiacov odňatia slobody, ktorý však krátko nato zmiernil na pokutu vo výške 900 dolárov, informovala turecká súkromná televízia NTV. Prokuratúra žiadala pre podozrivého až šesť rokov väzenia.



Turecké provládne médiá uviedli, že Muhammad sa minulý týždeň vrátil do Istanbulu, aby poskytol výpoveď vo svojom prípade.



Agentúra AP s odvolaním sa na správy tureckej agentúry DHA dodala, že Muhammada po vypočutí súdom prepustili na slobodu. Zároveň boli zrušené aj zákaz vycestovania z krajiny a zatykač, ktoré boli naň uvalené.



Turecko v poslednom desaťročí udržuje blízke vzťahy so Somálskom, ktoré je jeho hlavným ekonomickým partnerom spomedzi krajín takzvaného Afrického rohu, predovšetkým v stavebníctve, školstve a zdravotníctve. Obe krajiny majú zároveň úzke vojenské vzťahy.