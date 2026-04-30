Turecký súd nariadil prepustienie osôb z Imamogluovho prípadu
Autor TASR
Ankara 30. apríla (TASR) - Súd v Istanbule vo štvrtok nariadil podmienečné prepustenie 15 osôb súdených v prípade údajnej korupcie, v ktorom figuruje aj starosta tohto tureckého mesta Ekrem Imamoglu. S odvolaním sa na tureckú televíziu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Televízna stanica TRT uviedla, že medzi spomínanými prepustenými osobami je niekoľko zamestnancov istanbulskej samosprávy a traja podnikatelia.
Ďalších 18 obvinených vrátane vedúceho Imamogluovho úradu prepustili už začiatkom apríla na základe predbežného rozhodnutia, pričom obvinenia voči nim neboli stiahnuté.
Imamoglu je považovaný za najväčšieho politického oponenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vo väzení je už viac ako rok. Vrátane vedenia zločineckej siete je obvinený v celkovo 142 bodoch a hrozí mu 2430 rokov väzenia. Od 9. marca je súdený so 413 spoluobžalovanými. Vo väzbe je 77 obvinených.
Predseda Istanbulskej advokátskej komory Ibrahim Kaboglu označil toto súdne konanie za „politický proces“. Predbežné väzby pre spomínaných 77 osôb boli podľa neho väčšinou protiústavné.
Imamoglu a jeho podporovatelia obviňujú tureckú vládu, že sa mu snaží zabrániť, aby v nasledujúcich prezidentských voľbách v roku 2028 kandidoval proti Erdoganovi.
