< sekcia Zahraničie
Turecký súd nariadil prepustenie karikaturistu v kauze kresby Mohameda
Pehlevan však aj naďalej zostane vo väzbe na základe samostatného obvinenia z urážky tureckého prezidenta, uviedla tamojšia mimovládna organizácia pre ľudské práva MLSA.
Autor TASR
Istanbul 14. novembra (TASR) - Turecký súd v piatok nariadil prepustenie karikaturistu Dogana Pehlevana, ktorého polícia zatkla v júli po tom, čo satirický časopis LeMan údajne uverejnil jeho obrázok proroka Mohameda, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Štyria zamestnanci časopisu - vrátane Pehlevana - boli v júli tohto roku zadržaní kvôli obrázku, ktorý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil za „odpornú provokáciu“ a „zločin z nenávisti“. Varoval tiež, že jej autori sa budú musieť zodpovedať za „neúctu k prorokovi“.
Časopis však dôrazne poprel akúkoľvek súvislosť medzi ilustráciou uverejnenou v časopise, na ktorej je osoba menom Muhammed, a islamským prorokom Mohammedom.
Troch zamestnancov, ktorých spolu s Pehlevanom zadržali v lete, úrady prepustili ešte pred prvým pojednávaním.
Pehlevan, ktorý sa na pojednávanie pripojil prostredníctvom videokonferencie, povedal v piatok istanbulskému súdu, že „nemal v úmysle karikatúrou podnecovať nenávisť a nepriateľstvo v spoločnosti“, uvádza MLSA.
„Od môjho zatknutia som držaný vo väzenskej cele. Päť mesiacov sme obeťami ja, moje dieťa, moja žena a moja rodina,“ dodal.
Súd napokon v tomto prípade rozhodol o jeho prepustení.
Pehlevan však aj naďalej zostane vo väzbe na základe samostatného obvinenia z urážky tureckého prezidenta, uviedla tamojšia mimovládna organizácia pre ľudské práva MLSA.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International je karikaturista obvinený z urážky hlavy štátu na základe dvoch príspevkov, ktoré uverejnil na sociálnej sieti X v rokoch 2019 a 2024.
Ďalšie pojednávanie je naplánované na 5. mája.
Štyria zamestnanci časopisu - vrátane Pehlevana - boli v júli tohto roku zadržaní kvôli obrázku, ktorý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil za „odpornú provokáciu“ a „zločin z nenávisti“. Varoval tiež, že jej autori sa budú musieť zodpovedať za „neúctu k prorokovi“.
Časopis však dôrazne poprel akúkoľvek súvislosť medzi ilustráciou uverejnenou v časopise, na ktorej je osoba menom Muhammed, a islamským prorokom Mohammedom.
Troch zamestnancov, ktorých spolu s Pehlevanom zadržali v lete, úrady prepustili ešte pred prvým pojednávaním.
Pehlevan, ktorý sa na pojednávanie pripojil prostredníctvom videokonferencie, povedal v piatok istanbulskému súdu, že „nemal v úmysle karikatúrou podnecovať nenávisť a nepriateľstvo v spoločnosti“, uvádza MLSA.
„Od môjho zatknutia som držaný vo väzenskej cele. Päť mesiacov sme obeťami ja, moje dieťa, moja žena a moja rodina,“ dodal.
Súd napokon v tomto prípade rozhodol o jeho prepustení.
Pehlevan však aj naďalej zostane vo väzbe na základe samostatného obvinenia z urážky tureckého prezidenta, uviedla tamojšia mimovládna organizácia pre ľudské práva MLSA.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International je karikaturista obvinený z urážky hlavy štátu na základe dvoch príspevkov, ktoré uverejnil na sociálnej sieti X v rokoch 2019 a 2024.
Ďalšie pojednávanie je naplánované na 5. mája.