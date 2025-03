Turecký súd nariadil uväznenie istanbulského starostu Ekrema Imamogla

Ankara 23. marca (TASR) - Turecký súd v nedeľu uväznil istanbulského starostu Ekrema Imamogla až do súdneho procesu v prípade obvinení z korupcie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Imamogla je hlavným politickým rivalom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Tamojšia polícia ho zadržala v stredu pred úsvitom pre obvinenia z korupcie a terorizmu. Imamoglu obvinenia popiera. Odvtedy sa v krajine spustila vlna protestov a rozšírila sa už do väčšiny tureckých provincií. Podľa AFP ide o najhoršie pouličné protesty v krajine za viac ako desaťročie.



Istanbulský starosta je jedným zo 100 ľudí, ktorí sú vyšetrovaní na základe obvinení z korupcie. Je tiež vyšetrovaný v druhom prípade na základe obvinení "súvisiacich s terorizmom", o ktorom by mal súd rozhodnúť ešte v nedeľu, píše AFP.



K zadržaniu Imamogla došlo štyri dni pred tým, ako mal byť v nedeľu nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.



V sobotu 56-ročný istanbulský starosta poprel všetky obvinenia a vo vyhlásení zverejnenom istanbulskou radnicou ich označil za "nemorálne a nepodložené". Podľa AP ho polícia vypočúvala päť hodín pre jeho údajné napojenie na Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a následne ho previezli na vypočúvanie na istanbulský súd.



AP tvrdí, že jeho uväznenie sa všeobecne považuje za politický krok, ktorého cieľom je vyradiť hlavného uchádzača z ďalšieho prezidentského súboja naplánovaného na rok 2028.