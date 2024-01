Turecký súd nariadil väzbu pre časť podozrivých zo špionáže pre Izrael

Istanbul 6. januára (TASR) - Súd v Istanbule nariadil väzobné stíhanie pre 15 z 34 osôb zadržaných začiatkom tohto týždňa pre podozrenie zo špionáže pre Izrael. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva spravodlivosti o tom v sobotu informovala agentúra AP.



Podozrivých zadržali v utorok za údajné plánovanie aktivít, ktoré zahŕňali špionáž, prenasledovanie, útoky a únosy cudzích štátnych príslušníkov žijúcich v Turecku.



Turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunč v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že 26 podozrivých bolo postúpených súdu na základe obvinenia zo spáchania politickej alebo vojenskej špionáže v mene izraelských tajných služieb. Jedenásť z nich bolo rozhodnutím súdu z väzby prepustených, ale zostávajú pod dohľadom súdnych úradov. Zvyšných osem osôb čaká na deportáciu.



Krátko po utorkových policajných raziách, ktoré sa uskutočnili na 57 miestach v ôsmich provinciách, turecké médiá bez uvedenia zdrojov uviedli, že podozrivé osoby sa pravdepodobne snažili identifikovať, sledovať a unášať cudzincov žijúcich v Turecku v rámci "medzinárodných špionážnych" operácií Izraela.



Turecká tlačová agentúra Anadolu napísala, že izraelská zahraničná spravodajská služba Mosad do tejto operácie naverbovala Palestínčanov a sýrskych občanov v Turecku.



Jeden podozrivý údajne zbieral informácie o palestínskych pacientoch, ktorí boli nedávno prevezení do Turecka, aby im tam poskytli zdravotnú starostlivosť.



AP v tejto súvislosti pripomenula, že Turecko od začiatku konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas prijalo desiatky palestínskych pacientov z Pásma Gazy.



Denník The Wall Street Journal pred vyše mesiacom informoval, že izraelské tajné služby chcú po vojne v Pásme Gazy zabiť lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas. To by podľa WSJ mohlo zahŕňať príslušníkov Hamasu nachádzajúcich sa v Turecku.



Vzťahy medzi Tureckom a Izraelom sa po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom značne zhoršili, pričom z tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa stal jeden z najtvrdších kritikov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého nedávno prirovnal k Adolfovi Hitlerovi.



Erdogan už predtým odvolal tureckého veľvyslanca z Tel Avivu a žiadal, aby izraelských armádnych dôstojníkov a politikov súdil Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu.