Turecký súd odsúdil novinára za vyhrážky voči Erdoganovi
Autor TASR
Istanbul 26. novembra (TASR) - Turecký súd v stredu odsúdil na štyri roky a dva mesiace väzenia známeho novinára a politického komentátora Fatiha Altayliho za „vyhrážanie sa“ prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Novinár sa proti rozsudku plánuje odvolať. Informovala o tom jeho obhajoba, píše agentúra AFP.
„Pozrite sa na históriu tejto krajiny,“ komentoval podľa agentúry AP výsledky prieskumu. „Tento národ uškrtil svojho sultána, keď sa im nepáčil alebo ho nechceli. Existuje dosť osmanských sultánov, ktorí boli zavraždení, uškrtení alebo ktorých smrť vyzerala ako samovražda,“ skonštatoval.
Odsúdený novinár označil dôvody jeho odsúdenia za absurdné. „Prečo by sa ma mal prezident báť? Nie som členom žiadnej organizácie. Nikdy som sa neuchýlil k násiliu,“ uviedol.
Altayliho relácia bola na YouTube dostupná ešte minulý mesiac. Po začatí súdneho procesu ju pozastavili. Napriek tomu, že bol vo väzbe, jeho tím naďalej nahrával na jeho kanáli komentáre zasielané spoza mreží.
Podľa Syndikátu tureckých novinárov sa v tureckých väzniciach nachádza 11 novinárov a ďalších mediálnych pracovníkov. Vláda odmieta, že tam sú pre svoju prácu a poukazuje na to, že porušili zákon.
