Turecký súd prepustil 59 študentov a dvoch investigatívnych novinárov

Istanbul 11. apríla (TASR) - Istanbulský súd v piatok rozhodol o prepustení 59 študentov zadržaných pre účasť na protivládnych protestoch. Úrady v piatok oznámili aj prepustenie dvoch tureckých investigatívnych novinárov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Istanbulský súd svoje rozhodnutie odôvodil tým, že zadržaným študentom by hrozilo „prerušenie štúdia“, uviedli právnici niekoľkých z nich. Vo štvrtok turecké úrady prepustili 107 študentov zatknutých počas masívnych protestov a zrušili trest domáceho väzenia pre ďalších 25. Protesty vyvolalo uväznenie istanbulského primátora a dôležitého opozičného lídra Ekrema Imamogla



Dvaja investigatívni novinári - Timur Soykan a Murat Agirel - boli v piatok prepustení na kauciu. Úrady ich vo štvrtok ráno zadržali pre vyšetrovanie predaja televízie Flash Haber tureckému magnátovi. Počas neho sa mali údajne zainteresovaným v prípade „vyhrážať“ a „vydierať“ ich. „Boli sme vystavení veľkej nespravodlivosti... ale sme šťastní, že nás neposlali do väzenia,“ uviedol v piatok Soykan.



Ich zamestnávatelia - dva opozičné denníky - tvrdia, že ich zadržanie súvisí s ich prácou, pretože preverovali Imamoglovo uväznenie. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) uviedla, že na YouTube zverejnili video, podľa ktorého došlo k nezrovnalostiam pri vyšetrovaniach Imamoglua a niekoľkých ďalších starostov z hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



„Novinári si musia zvyknúť na to, že pri vyšetrovaní im prehľadávajú domy a zatýkajú ich,“ vyhlásil Soykan. „Cieľom vlády nie je zločin a zločinci, ale skutoční novinári, ktorí bojujú za pravdu,“ dodal Aydin na platforme X.



Imamogla turecké orgány zadržali 19. marca na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu, čo vyvolalo masívne protivládne protesty. Počas nich turecká polícia zadržala takmer 2000 ľudí vrátane 300 študentov a niekoľkých novinárov. Viacero krajín aj médií to označilo za politicky motivované alebo za policajnú brutalitu.



Imamoglu je považovaný za najsilnejšieho oponenta súčasného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a všetky svoje obvinenia odmieta ako politicky motivované. V prezidentských voľbách v roku 2028 mal byť kľúčovým konkurentom Erdogana.