Turecký súd prijal obžalobu voči Imamoglovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prokuratúra preňho žiada väzenia na viac ako 2400 rokov.

Autor TASR
Istanbul 25. novembra (TASR) - Turecký súd prijal žalobu proti väznenému opozičnému predstaviteľovi Ekremovi Imamoglovi. Prokuratúra preňho žiada väzenia na viac ako 2400 rokov. V utorok o tom informovala agentúra DPA odvolávajúca sa na tureckú štátnu agentúru Anadolu, píše TASR.

Imamoglu je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane založenia a vedenia zločineckej organizácie, úplatkárstva, sprenevery alebo vydierania. V rovnakom prípade je obžalovaných ďalších viac ako 400 ľudí, mnohí z nich sú členmi opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).

Prípad je považovaný za politicky motivovaný, pretože Imamoglu je vnímaný ako hlavný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028. Vyšetrovanie a prípadné odsúdenie má zabrániť jeho kandidatúre.

Imamogla a desiatky predstaviteľov CHP zadržala polícia ešte v marci pre obvinenia z korupcie. Odvtedy je vo väzbe a jeho zadržanie podnietilo v Turecku masové protesty. Imamoglu i jeho Republikánska ľudová strana obvinenia popierajú.
