Turecký súd rozhodol o zmene vedenia opozičnej strany CHP
Väznený istanbulský primátor z CHP Ekrem Imamoglu je v dvoch samostatných procesoch obvinený zo špionáže a korupcie, čo on označil ako politicky motivované.
Autor TASR
Istanbul 21. mája (TASR) - Súd v Ankare vo štvrtok anuloval výsledky volieb predsedu hlavnej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) z roku 2023, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd spochybnil legitimitu volieb, v ktorých Ozgura Özel zvíťazil nad dlhoročným predsedom Kemalom Kiličdaroglom. Rozhodol, že do vedenia CHP sa vráti bývalý líder, ktorý však v strane upadol do nemilosti, ozrejmila agentúra Anadolu.
CHP zvíťazila nad vládnou stranou AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v komunálnych voľbách v roku 2024. Odvtedy čelí viacerým súdnym konaniam.
Väznený istanbulský primátor z CHP Ekrem Imamoglu je v dvoch samostatných procesoch obvinený zo špionáže a korupcie, čo on označil ako politicky motivované. Ide zároveň o najväčšieho Erdoganovho rivala z radu kandidátov na prezidentský post.
Obvinený je tiež z vedenia rozsiahlej zločineckej siete a v prípade usvedčenia mu hrozí až 2430 rokov vo väzení.
