Turecký súd so starostom Istanbulu odročili na november

Istanbul 21. septembra (TASR) - Súd v Turecku odročil v stredu proces so starostom Istanbulu Ekremom Imamoglom, odporcom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Stalo sa tak po tom, čo v blízkosti istanbulskej budovy súdu zakázali zhromaždenia. Oznámila to turecká opozičná Republikánska ľudová strana (CHP), informuje agentúra Reuters.



Imamoglu je obvinený z urážky verejných činiteľov. V prípade dokázania viny mu podľa Reutersu môže hroziť aj politický zákaz činnosti. Súdne pojednávanie bolo chvíľu po tom, ako sa v stredu začalo, odročené na 11. novembra.



Stovky policajtov uzavreli všetky hlavné cesty vedúce k budove súdu. Ďalšie stovky ľudí sa podľa očitého svedka zhromaždili vo východnej časti Istanbulu, aby vyjadrili podporu Imamogluovi, ktorý sa v roku 2019 stal pomerne nečakane starostom Istanbulu. Bolo to vtedy prvýkrát, čo Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) po 25 rokoch stratila moc v druhom najväčšom meste Turecka.



Kancelária miestneho guvernéra uviedla, že v rámci ochrany verejného poriadku zakázala tlačové vyhlásenia a pochody.